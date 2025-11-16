معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی واحد‌های صنفی متخلف در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  فرزاد سردار زاده اظهار کرد : بازار به صورت مداوم توسط بازرسان پایش می‌شود.

 وی با بیان اینکه در هفت ماهه امسال ۱۵ هزار و ۹۴۹ بازرسی از واحد‌های صنفی استان انجام شده، گفت: در این مدت بیش از ۲ هزار مورد پرونده تخلف تشکیل شد.

 معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه این میزان بازرسی براساس گزارش‌های مردمی و نظارت بازرسان انجام شده گفت: تعداد بازرسان متناسب با تعداد واحد‌های صنفی نیست.

 سردارزاده گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی، مراتب را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند یا از طریق سامانه ۱۲۴ صمت کردستان، تخلفات را به ما اطللاع دهند.

