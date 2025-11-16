این پیشنهاد با رویکری حمایتی و با هدف کاهش فشارهای مالی بر شهروندان و تشویق دارندگان وسایل نقلیه به تمدید به‌موقع بیمه‌نامه، توسعه اقتصادی کشور، انجام تعهدات و اعتلای حاکمیت قانون و در راستای فرهنگسازی و تعمیم بیمه شخص ثالث در کشور مطرح شده است.

بر اساس این پیشنهاد، کلیه جرایم بیمه نامه شخص ثالث (دیرکرد تمدید) برای تمامی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه در صورت تهیه بیمه نامه یکساله، از تاریخ ۱۳ آذر (روز بیمه) تا ۲۶ آذر (روز حمل و نقل و رانندگان) و به مدت ۱۴ روز مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت؛ نهایی شدن این پیشنهاد، منوط به سیر مراحل قانونی و تایید رییس مجمع صندوق و وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در صورت موافقت، در زمان مقتضی، اجرایی و اطلاع رسانی خواهد شد.

قمصریان در این نامه با اشاره به وجود بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه به‌ویژه موتورسیکلت‌ها تأکید کرده است که، شرکت‌های بیمه و شبکه فروش می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای متنوع رسانه‌ای، پیام‌ها را به‌صورت گسترده و هدفمند منتشر کنند و نقش مهمی در امیدآفرینی برای عموم مردم و تبیین تلاش‌های دولت در جهت حمایت و بهبود معیشت عمومی ایفا کنند.

منبع: شادا