دادستان عمومی و انقلاب آبادان از تشکیل پرونده قضایی درباره مفقود شدن دختر ۱۷ ساله ساکن این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- روح الله زندی گفت: ستاره حیدری نوجوان ۱۷ ساله آبادانی پانزدهم آبانماه به جهت خرید به مرکز شهر سفر میکند پس از آن هر دو خط تلفن نامبرده خاموش و تا کنون اطلاعی از آن یافت نشده است.
وی افزود: پس از مراجعه خانواده مفقود شده به دادستانی، پرونده ویژه در شعبه دوم بازپرسی شهرستان تشکیل و دستورات قضایی به ضابطین و پلیس آگاهی جهت اقدامات گسترده تخصصی و رصد تلفن، حسابهای وی صادر شد.
وی با بیان اینکه با بازبینی دوربینهای محدود مورد نظر و استعلام از ادارات و نهادهای انتظامی و درمانی تا کنون اطلاعی از مفقود شده یافت نشد، افزود: پیگیرها و نظارتهای قانونی همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت کشف هرگونه سرنخی اطلاع رسانی خواهد شد.