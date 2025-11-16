هتلی که یک خانواده گردشگر ترک-آلمانی در آن اقامت داشتند و در آن دچار مسمومیت مشکوکی شدند، تخلیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که هتلی که یک خانواده گردشگر ترک-آلمانی در آن اقامت داشتند و دچار مسمومیت مشکوکی شدند که منجر به مرگ مادر و دو فرزندش شد، روز شنبه تخلیه شد.

روزنامه بیرگون بدون ذکر تعداد افراد درگیر، گزارش داد که همه مهمانانی که در هتل بی‌نام در محله فاتح در نزدیکی شبه جزیره تاریخی استانبول اقامت داشتند، به هتل‌های دیگر منتقل شدند.

این روزنامه بدون ذکر جزئیات بیشتر نوشت که دو گردشگر دیگر که در همان هتل اقامت داشتند، روز شنبه پس از حالت تهوع و استفراغ به بیمارستان منتقل شدند.

این خانواده روز چهارشنبه پس از خوردن چندین غذای خیابانی محبوب در محله ساحلی اورتاکوی، در پای پلی که بر روی تنگه بسفر قرار دارد، بیمار شدند.

وزیر دادگستری گفت که آنها به بیمارستان منتقل شدند، اما دو کودک شش و سه ساله روز پنجشنبه و مادر یک روز بعد درگذشت.

عبدالله امره گونر، رئیس بهداشت منطقه‌ای استانبول اواخر جمعه گفت که پدر خانواده همچنان در "وضعیت بحرانی" قرار دارد. گزارش‌های مختلف رسانه‌ای به غذا‌های مختلفی که تصور می‌شود خانواده خورده‌اند، پرداخته است.

اما وب‌سایت خبری حریت روز شنبه گزارش داد که بازرسان همچنین کشف کرده‌اند که اتاقی در طبقه همکف هتل اخیراً با آفت‌کش‌ها سم‌پاشی شده است.

این روزنامه افزود که پلیس یک کارمند هتل و دو مامور کنترل آفات را بازداشت کرده است و تعداد افراد بازداشت شده در ارتباط با این حادثه به هفت نفر رسیده است.

آنها گفتند که خانواده ترک هستند، اما در آلمان زندگی می‌کنند. آنها برای تعطیلات به استانبول آمده بودند.

منبع: خبرگزاری فرانسه