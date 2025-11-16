نتایج قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا امروز ۲۵ آبان ماه اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا امروز ۲۵ آبان ماه اعلام شد. 

منتخبین ضمن دریافت پیامک می‌توانند به سایت سایپا به نشانی iranecar.com مراجعه و از روند واریز وجه و وضعیت ثبت نام خود مطلع شوند.

 در طرح فروش فوق العاده سایپا سه محصول ساینا S با استاندارد‌های ۸۵ گانه، سهند S و اطلس S برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه شده بود و در مجموع ۹ قرعه‌کشی برای تعیین منتخبان برگزار شد.

براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ اطلاع‌رسانی به منتخبان اصلی از طریق پیامک انجام خواهد شد.

برچسب ها: فروش خودرو ، قرعه کشی سایپا
خبرهای مرتبط
نتایج قرعه کشی سایپا اعلام شد
پخش زنده قرعه کشی فروش فوری ۶ محصول گروه خودروسازی سایپا
نتایج سومین دوره قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در بخش کشاورزی وجود دارد
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
تداوم تعمیرات نیروگاهی با دانش متخصصان داخلی
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود+ عکس
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه
آخرین اخبار
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه
روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود+ عکس
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
تداوم تعمیرات نیروگاهی با دانش متخصصان داخلی
۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در بخش کشاورزی وجود دارد
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
انتقال آب خلیج فارس به تهران نه ضرورت دارد و نه مقرون به صرفه است
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
تأمین بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات توسط بانک مرکزی
رکورد ریلی در پروژه چابهار-زاهدان جابجا شد/ بهره‌برداری از مسیر اردبیل- میانه تا پایان بهمن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۴ آبان ماه
شیر مدرسه چرا توزیع نشد؟ 
وضع سخت و وخیم ذخایر آبی سد‌های کشور+ فیلم
عقب‌ماندگی ۸۲ درصدی بارش‌ها/ درصد پرشدگی سد‌های تهران تنها ۱۰ درصد است+ فیلم
مصرف سالانه کره در کشور به ۴۰ هزارتن رسید
مرکز تصادف خودرو به پیشرفت ۹۵ درصدی رسید
لبنیات بازهم گران شد