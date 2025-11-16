باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده محصولات گروه خودروسازی سایپا امروز ۲۵ آبان ماه اعلام شد.
منتخبین ضمن دریافت پیامک میتوانند به سایت سایپا به نشانی iranecar.com مراجعه و از روند واریز وجه و وضعیت ثبت نام خود مطلع شوند.
در طرح فروش فوق العاده سایپا سه محصول ساینا S با استانداردهای ۸۵ گانه، سهند S و اطلس S برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شده بود و در مجموع ۹ قرعهکشی برای تعیین منتخبان برگزار شد.
براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ اطلاعرسانی به منتخبان اصلی از طریق پیامک انجام خواهد شد.