باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا امروز ۲۵ آبان ماه اعلام شد.

منتخبین ضمن دریافت پیامک می‌توانند به سایت سایپا به نشانی iranecar.com مراجعه و از روند واریز وجه و وضعیت ثبت نام خود مطلع شوند.

در طرح فروش فوق العاده سایپا سه محصول ساینا S با استاندارد‌های ۸۵ گانه، سهند S و اطلس S برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه شده بود و در مجموع ۹ قرعه‌کشی برای تعیین منتخبان برگزار شد.

براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ اطلاع‌رسانی به منتخبان اصلی از طریق پیامک انجام خواهد شد.