باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی سندگل نظامی، مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران، تأکید کرد: هدف ما بسیار فراتر از صادرات محصولات شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران است و بهدنبال شکلدهی یک حلقه کامل از اقتصاد دریامحور در کشور هستیم.
وی اظهار داشت: با توجه به محصولات تولیدی شرکت صنایع شیمیایی ایران و همچنین وجود مجتمع تولیدی در شهر اصفهان، زنجیره حمل را از مبدأ تا مقصد تکمیل کردهایم. این محصولات از اصفهان به بوشهر منتقل و در مخازن شرکت ذخیره میشود؛ ظرفیت فعلی این مخازن ۳۳ هزار مترمکعب درجا است.
او با تأکید بر اینکه از طریق این زیرساخت، صادرات به کشورهای حاشیه خلیجفارس انجام میشود، افزود: برای تکمیل فرآیند حمل در این مجموعه، شرکتی با نام «رهیار خدمات شیران» که به اختصار «رخش» نام دارد، تأسیس کردهایم تا مدیریت حملونقل خوراک موردنیاز از پالایشگاهها و پتروشیمیها به مجتمع تولیدی اصفهان و همچنین حمل انواع محصولات تولیدی از مجتمع و سایر مبادی به بندر بوشهر و دیگر بنادر و مرزهای خروجی کشور را بر عهده داشته باشد. به این ترتیب، زنجیره حمل و صادرات بهصورت کامل و یکپارچه مدیریت میشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران با اشاره به طرح توسعه ظرفیت مخازن شرکت گفت: با توجه به نیاز کشور و روند روبهرشد صادرات فرآوردهها و محصولات پتروپالایشی، در فاز نخست حدود ۱۲ هزار مترمکعب مخزن جدید در بوشهر احداث کردهایم که ظرف یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد. با افتتاح این پروژه، ظرفیت ذخیرهسازی شرکت بهطور عملی به ۵۵۰ هزار مترمکعب در سال خواهد رسید.
وی ادامه داد: علاوه بر بوشهر، توسعه فعالیتها در سایر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی و بندر چابهار نیز در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر بندر شهید رجایی به دلیل مزیتهای اقتصادی و شرایط ویژه، در اولویت اجرای طرحها قرار گرفته است. در این راستا، مراحل مهندسی ساخت مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی با ظرفیت ۸۰ هزار مترمکعب درجا در زمینی به مساحت ۵ هکتار بهصورت BOT در دست اقدام است.
سندگل نظامی با تأکید بر نقش اجرایی این شرکت در هلدینگ سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران گفت: در ساختار هلدینگ، وظیفه سیاستگذاری بر عهده شرکت مادر است، اما اجرای عملیات بر دوش شرکتهای تابعه قرار دارد.
وی بیان کرد: از بدو تأسیس، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران در حوزه صادرات، حملونقل و فعالیتهای بازرگانی فعال بوده و اکنون نیز این نقش با قدرت ادامه دارد.
او افزود: در برنامههای جدید بهدنبال حضور فعالتر در بازارهای منطقهای هستیم و فروش محصولات از مبادی کشورهایی مانند امارات و عمان نیز در دست بررسی فنی و اجرایی قرار دارد.
سندگل نظامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته توجه کافی به ظرفیتهای بینظیر دریا در توسعه اقتصادی کشور نشده است. امروز با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، بهویژه استانهای ساحلی، میتوانیم در حوزه ترانزیت کالا نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشیم.
وی افزود: در همین راستا در حال پیگیری اخذ مجوز ترانزیت هستیم تا بتوانیم محمولههای مرتبط با حوزه نفت و صنایع پاییندستی را از روسیه و کشورهای CIS از طریق بنادر شمالی مانند امیرآباد، انزلی و کاسپین وارد کشور کرده و سپس از طریق کریدورهای شمال–جنوب و بنادر جنوبی به مقاصد مختلف بینالمللی ارسال کنیم. این یعنی شکلگیری یک چرخه کامل از اقتصاد دریامحور؛ از شمال تا جنوب، از مبدأ تا مقصد.