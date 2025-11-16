باشگاه خبرنگاران جوان ـ تعدادی از دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج طی سالهای گذشته اطلاعات خود را در سامانههای سازمان بهروزرسانی نکرده بودند و در نتیجه امکان ارسال پیامک پیشثبتنام برای ایشان در مهلت مقرر فراهم نشده بود.
به همین منظور، سازمان حج و زیارت با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، امکان شناسایی و ارسال پیامک به بخش قابلتوجهی از این گروه را ایجاد کرد.
روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: برای این دسته از ودیعهگذاران، پیامک رسمی ارسال و از آنان دعوت به استفاده از ظرفیتهای اختصاص یافته حج تمتع بهعمل آمده است.
بنابر این گزارش، واجدان شرایط میتوانند پس از دریافت پیامک، با مراجعه به سامانه «حجمن» به نشانی my.haj.ir اطلاعات خود را تکمیل نمایند.
این اقدام در جهت پاسداشت حقوق تمامی ودیعهگذاران حج و فراهمسازی زمینه تشرف واجدان شرایط انجام شده است تا از این فرصت برای تشرف به حج تمتع بهرهمند گردند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت