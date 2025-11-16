معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به تشدید آتش‌سوزی در ارتفاعات جاده چالوس، هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با هشدار نسبت به تشدید آتش‌سوزی در ارتفاعات جاده چالوس، بر ضرورت استفاده فوری از بالگرد برای مهار این بحران تاکید کرد و گفت: منطقه صعب‌العبور است و نیرو‌های زمینی به تنهایی قادر به مهار آتش نیستند.

هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به آتش‌سوزی‌های گسترده در منطقه «الیت» ارتفاعات جاده چالوس مازندران، این وضعیت را «نگران‌کننده» توصیف کرد.

وی با بیان اینکه منطقه حدود دو هفته است درگیر آتش‌سوزی است، اظهار داشت: «متأسفانه در این فصل آتش‌سوزی‌های طبیعی تا حدی رخ می‌دهد، اما اکنون شدت آتش‌ها بسیار بیشتر از حد معمول است. هر بار آتش خاموش می‌شود ولی به دلیل وزش باد گرم دیروز، شعله‌ها مجدداً گسترده‌تر شد و بخش وسیعی از جنگل را درگیر کرد.»

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تقدیر از حضور مردم محلی و نیرو‌های محیط‌بانی و جنگل‌بانی، خاطرنشان کرد: «منطقه بسیار صعب‌العبور است و نیرو‌های زمینی قادر نیستند به‌تنهایی آتش را مهار کنند. به نظر من بدون کمک بالگرد‌های امدادی، کنترل این آتش‌سوزی امکان‌پذیر نیست.»

کیادلیری، با اعلام اینکه پیگیری برای اعزام بالگرد در دست انجام است، هشدار داد: «وضعیت فعلی مساعد نیست و باید سریعاً اقدام شود. پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد در روز‌های آینده بارندگی نخواهیم داشت و باد‌های گرم ادامه دارد، بنابراین بدون حضور بالگرد‌ها ممکن است شرایط بدتر شود.»

خطر برای گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری

این مقام مسئول در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد ارزیابی خسارات، گفت: «فعلاً برآورد دقیق خسارت ممکن نیست، ولی می‌دانیم گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری زیادی در این منطقه وجود دارد. در ارتفاعات بالا گونه‌هایی نظیر بلوط اوری با عمر دویست تا سیصد سال دیده می‌شود.»

وی تاکید کرد: «پوشش گیاهی و جانوری این ناحیه بسیار متنوع است. در حال حاضر، اولویت اصلی مهار آتش است. نجات گونه‌های جانوری بستگی به کنترل سریع شعله‌ها دارد.»

کیادلیری، در پایان با تشکر از همراهی مردم و نیرو‌های عملیاتی، ابراز امیدواری کرد: «ایرانی‌ها همیشه در بحران‌ها همدل و متحدند و مطمئنم این بار هم همین‌طور خواهد بود.»

برچسب ها: آتش سوزی ، اعزام بالگرد
خبرهای مرتبط
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
تغییر اقلیم یک مساله فانتزی نیست/ عدم حضور در اجلاس تغییر اقلیم خودتحریمی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۴۰ درصدی شرارت‌ها/ عرضه مشروبات الکلی در رستوران‌ها منجر به پلمب می‌شود
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
واژگونی سرویس یک مرکز صنعتی در بزرگراه شهید هاشمی
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
آخرین اخبار
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
واژگونی سرویس یک مرکز صنعتی در بزرگراه شهید هاشمی
کاهش ۴۰ درصدی شرارت‌ها/ عرضه مشروبات الکلی در رستوران‌ها منجر به پلمب می‌شود
دادستان کل کشور: اطلاع‌رسانی شفاف رمز ارتقای اعتماد عمومی است
مشکلات ترافیکی و ایمنی پیرامون بیمارستان فارابی نیازمند ساماندهی فوری است
ساخت ۱۵۰۰ خانه سازمانی برای پرسنل فراجا تنها در ۱۹۰ روز + فیلم
جوابیه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
طرح «یاس» با هدف توانمندسازی دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد
اجرای طرح «کارت امید مادر» از سال ۱۴۰۵
تاثیر ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی در امر ازدواج + فیلم
خطر استفاده از هندزفری در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اوحدی: حضورم در لبنان به‌عنوان سفیر شایعه است
قانون جدید بازنشستگی؛ امکان بازنشستگی با ۱۵ سال سابقه