باشگاه خبرنگاران جوان- معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با هشدار نسبت به تشدید آتشسوزی در ارتفاعات جاده چالوس، بر ضرورت استفاده فوری از بالگرد برای مهار این بحران تاکید کرد و گفت: منطقه صعبالعبور است و نیروهای زمینی به تنهایی قادر به مهار آتش نیستند.
هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در رادیو گفتوگو با اشاره به آتشسوزیهای گسترده در منطقه «الیت» ارتفاعات جاده چالوس مازندران، این وضعیت را «نگرانکننده» توصیف کرد.
وی با بیان اینکه منطقه حدود دو هفته است درگیر آتشسوزی است، اظهار داشت: «متأسفانه در این فصل آتشسوزیهای طبیعی تا حدی رخ میدهد، اما اکنون شدت آتشها بسیار بیشتر از حد معمول است. هر بار آتش خاموش میشود ولی به دلیل وزش باد گرم دیروز، شعلهها مجدداً گستردهتر شد و بخش وسیعی از جنگل را درگیر کرد.»
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تقدیر از حضور مردم محلی و نیروهای محیطبانی و جنگلبانی، خاطرنشان کرد: «منطقه بسیار صعبالعبور است و نیروهای زمینی قادر نیستند بهتنهایی آتش را مهار کنند. به نظر من بدون کمک بالگردهای امدادی، کنترل این آتشسوزی امکانپذیر نیست.»
کیادلیری، با اعلام اینکه پیگیری برای اعزام بالگرد در دست انجام است، هشدار داد: «وضعیت فعلی مساعد نیست و باید سریعاً اقدام شود. پیشبینی هواشناسی نشان میدهد در روزهای آینده بارندگی نخواهیم داشت و بادهای گرم ادامه دارد، بنابراین بدون حضور بالگردها ممکن است شرایط بدتر شود.»
خطر برای گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری
این مقام مسئول در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد ارزیابی خسارات، گفت: «فعلاً برآورد دقیق خسارت ممکن نیست، ولی میدانیم گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری زیادی در این منطقه وجود دارد. در ارتفاعات بالا گونههایی نظیر بلوط اوری با عمر دویست تا سیصد سال دیده میشود.»
وی تاکید کرد: «پوشش گیاهی و جانوری این ناحیه بسیار متنوع است. در حال حاضر، اولویت اصلی مهار آتش است. نجات گونههای جانوری بستگی به کنترل سریع شعلهها دارد.»
کیادلیری، در پایان با تشکر از همراهی مردم و نیروهای عملیاتی، ابراز امیدواری کرد: «ایرانیها همیشه در بحرانها همدل و متحدند و مطمئنم این بار هم همینطور خواهد بود.»