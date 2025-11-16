رئیس مجموعه تئاتر شهر با انتشار یادداشتی نسبت به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی درباره «تخریب حوض تئاتر شهر» واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کورش سلیمانی، رئیس این مجموعه، ضمن قدردانی از دغدغهمندی هنرمندان و شهروندان نسبت به وضعیت تئاتر شهر، تأکید کرد که حوض اصلی مجموعه کاملاً سالم است و هیچگونه آسیبی آن را تهدید نمیکند.
سلیمانی در توضیح این موضوع اعلام کرد: «خبری که از شب گذشته درباره تخریب حوض تئاتر شهر منتشر شده، نادرست است. حوض اصلی در محوطه اصلی کاملاً سالم است و اجازه نخواهیم داد کوچکترین آسیبی به آن وارد شود.»
وی توضیح داد بخشهایی که در تصاویر منتشرشده بهعنوان «حوض تخریبشده» معرفی شدهاند، مربوط به بقایای حوض قدیمی اطراف ورودی پیشین مجموعه است که پس از برداشتن سکوی مقابل حریم تئاتر شهر و بهمنظور بازسازی ورودی شمالی نمایان شدهاند.
رئیس مجموعه تئاتر شهر از علاقهمندان خواست پیش از انتشار اخبار نگرانکننده، برای اطلاع دقیق از موضوعات مشابه با روابطعمومی مجموعه تماس بگیرند تا از انتشار مطالب نادرست جلوگیری شود.
او در پایان بار دیگر از همراهی و توجه مردم و هنرمندان به تئاتر شهر قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با وجود دشواریها، مسئولان بتوانند در حفظ این مجموعه ارزشمند موفق باشند.