شجاع خلیل زاده با انتشار پیامی در فضای مجازی این روز‌ها منفورترین ملی پوش ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شجاع خلیل زاده مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی تیم ملی مقابل کیپ ورد در تورنمنت ۴ جانبه امارانت پیامی در فضای مجازی منتشر کرد که با انتقاد‌های زیادی همراه شد.

شجاع در پیام مورد نظر نوشت:

«نگران این نباش که دیگران چه فکری می‌کنن بیشتر مردم خیلی از مغزشون استفاده نمی‌کنن»

این پیام اگر چه مستقیم بود، اما خیلی زود رننگ باخت و به تمثیل عقاب و کلاغ تغییر کرد:

«کلاغ تنها پرنده‌ایه که به عقاب حمله می‌کنه. جالبه که عقاب هیچ حمله متقابلی انجام نمی‌ده»

شجاع خلیل زاده هر چه مسن‌تر می‌شود روحیه حاشیه سازی و در حاشیه زندگی کردنش بیشتر می‌شود و این به دلیل افت بدنی و بحث‌های فنی است.

بزرگان تیم ملی و سرمربی به اصطلاح منضبط تیم هم در مورد این رفتار شجاع خلیل زاده سکوت می‌کنند چرا که شجاع  هم در مواقع حمله به کادر فنی پای آنها ایستاده است و این بده بستان‌ها دست شجاع را برای توهین به مردم هم باز گذاشته است.

شجاع برای رسیدن به جام جهانی دست به هر کاری می‌زند برعکس بازیکن هم تیمی اش مهدی ترابی که به دلیل تبعیض قید تیم ملی را زد آنهم نه برای خودش بلکه برای بازیکنانی مثل دانیال اسماعیلی فر!

رفتار‌های عجیب و غیر قابل تحمل از سوی شجاع خلیل زاده به جایی رسیده است که توهین به مردم هم برایش عادی است.

پیش از این هم کشاله ران شجاع پیش چشم هواداران در ورزشگاه حاشیه ساز شد و امروز چشم و گوش مردم هم با صفحه اجتماعی این بازیکن خود بزرگ پندار آشنا شده است و اراجیفش را در مورد مردم و دوستداران فوتبال باید تحمل کنند فقط به صرف اینکه او بازیکن تیم ملی فوتبال است.

ترسو‌تر از شجاع در سال‌های اخیر ندیده‌ایم کسی که برای حضور در جام جهانی زبانش بهتر از توپ می‌چرخد به قول یکی از سردبیران ورزشی سلام آقای عقاب!

