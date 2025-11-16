معاون نظارت بانک مرکزی زیان انباشته موسسه اعتباری ملل را ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن را منفی ۴۱ درصد اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی در ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی ضمن تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل روز یکشنبه اعلام کرد: برنامه های اصلاحی و بازسازی این موسسه برای رسیدن به وضعیت مطللوب در دستور کار قرار گرفته است و هیچ وقفه‌ای در ارایه خدمات مؤسسه اعتباری ملل به وجود نخواهد آمد.

در این پیوند فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی روز یکشنبه در گفت و گویی با بیان اینکه ناترازی نقدینگی این موسسه ۴۵ همت است ، اظهار داشت:‌ پیرو برنامه اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک های ناتراز و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی از امروز هیات سرپرستی در موسسه اعتباری ملل مسئولیت کار را در دست گرفتند.

وی افزود: امروز هیات سرپرستی موسسه ملل ملزم شد تا یک برنامه ۱۰۰ روزه برای اصلاح رویه های خود ارایه کند و یک برنامه ۶ ماهه برای بازگشت آن و تبدیل شدن به یک بانک تراز را تدوین و اجرایی کند تا هم روند ناتراز خود را متوقف کند و روند اصلاحی را شروع کند.

وی با یادآوری اینکه برنامه اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک‌های ناتراز که با موسسه نور آغاز شد و چندی پیش فرآیند گزیر بانک آینده را داشتیم، برنامه اصلاحی با رویکردهای مختلف ادامه دارد، افزود: این کار بر اساس ظرفیت هایی که قانون بانک مرکزی دارد انجام می شود؛ برای مثال در جایی که مثل آینده به این نتیجه رسیدیم که قابل اصلاح نیست، فرآیند گزیر در پیش گرفته شد اما در بانک هایی که احساس می کنیم امکان اصلاح وجود دارد، اولویت بانک مرکزی اصلاح آن است و فرآیند گزیر در مرحله آخر قرار می گیرد.

محمدپور درباره موسسه ملل اظهار داشت:‌ در دو سال گذشته برنامه اصلاحی آن را به هیات مدیره موسسه ملل ابلاغ کرده بودیم زیرا ناترازی این موسسه با یکسری اقدامات اصلاحی قابل رفع است اما متاسفانه اقدامات عملی در این مدت صورت نپذیرفت و به این نتیجه رسیدیم که با این شیوه مدیریتی این موسسه وضعیتش روز به روز بدتر می شود و خدای نکرده مجبور شویم به سمت فرایند گزیر برویم.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در این نقطه که امکان اصلاح آن وجود دارد، افزود: طبق ماده 30 قانون بانک مرکزی که هیات سرپرستی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود و برنامه ها و سیاست های بانک را با همکاری سهامداران انجام شود.

وی تاکید کرد: فرق اساسی این کار با نمونه بانک آینده این است که در موضوع بانک آینده مجوز بانک را لغو کردیم اما درباره موسسه ملل عملیاتی و خدمات آن تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت و صرفا مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی هیات سرپرستی قرار داده است.

منبع: ایرنا