بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم

بیماری دیابت عروق ریز در بافت‌های مختلف بدن از جمله کلیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث دفع پروتئین در افراد مبتلا به این بیماری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابتلا به دیابت عروق ریز در کلیه را درگیر می کند که فرایند دفع سموم از خون را مختل کرده و باعث دفع پروتئین در افراد دیابتی می شود.

