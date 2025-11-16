باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی خراسانی دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور و دبیر نمایشگاه ملی توانمندیهای دانشبنیان اقتصاد دریامحور در نشست خبری برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه ملی توانمندیهای دانشبنیان اقتصاد دریامحور در آستانه دومین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلان این حوزه، روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان در مصلی امام خمینی برگزار میشود؛ رویدادی که بهگفته مهدی خراسانی، دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور، با هدف ارائه تصویر جامع از ظرفیتهای علمی، فناورانه و صنعتی دریای ایران و معرفی پروژهها و محصولات دانشبنیان شکل گرفته است.
او افزود: تمرکز اصلی امسال بر توسعه فناوریهای نوین دریایی، ارتقای زنجیره ارزش در صنایع مرتبط و فراهمسازی بستر همکاری میان شرکتهای دانشبنیان، صنایع بزرگ و دستگاههای حاکمیتی است.
خراسانی با تشریح محورهای این نمایشگاه توضیح داد: زیستفناوری دریایی، انرژیهای دریامحور، مدیریت منابع آب، حملونقل دریایی، گردشگری ساحلی، صنعت شناورسازی، خدمات بندری و فناوریهای سبز از مهمترین بخشهای تشکیلدهنده اقتصاد دریامحور هستند. او تأکید کرد که سختگیرانهتر شدن استانداردهای محیطزیستی در جهان، شرایطی فراهم کرده که صنایع سنتی تنها از مسیر فناوری قابل ارتقا باشند و این خود فرصت بزرگی برای شرکتهای دانشبنیان به شمار میرود.
وی با اشاره به رونمایی از محصولات متنوع، از جمله تجهیزات فناورانه، دستاوردهای زیستفناوری، محصولات آرایشی و بهداشتی جلبکپایه و نوآوریهای حوزه شیلات گفت: بخشی از این محصولات با نگاه صادراتی و بخشی با تمرکز بر بازار کشورهای همجوار طراحی شدهاند. او افزود که زنجیره ارزش جلبک، همانند بسیاری از کشورهای پیشرو، میتواند از ماده اولیه فراتر رفته و به محصولات غذایی، دارویی و آرایشی با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.
دبیر نمایشگاه با اشاره به توسعه جهانی اقتصاد دریا، سرمایهگذاریهای چندساله عربستان در افق ۲۰۳۰ را نمونهای از حرکت کشورهای منطقه به سمت اقتصاد دریایی دانست و گفت ایران نیز باید با شناخت درست از آینده، سهم خود را در اقتصاد مبتنی بر دریا، زیستتوده و شناورسازی تثبیت کند. او وضعیت بنادر کشور را نیز نیازمند تکمیل زنجیرههای خدماتی دانست و افزود که توقفهای دورهای بنادر در سالهای اخیر، ضرورت بازمهندسی این بخش را آشکار کرده است.
خراسانی رسالت برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور را حمایت از توسعه فناوری بهصورت پروژهمحور عنوان کرد و گفت تمرکز ما بر تقویت زنجیرههای اصلی با کمک شرکتهای دانشبنیان است؛ مسیری که میتواند جذابیتهای تازهای برای سرمایهگذاران ایجاد کند. او همچنین از شکلگیری نخستین شرکتهای پیشرو در این زنجیرهها خبر داد و با اشاره به ارزش اقتصادی گونههای بومی خلیج فارس تصریح کرد که تکمیل زنجیره ارزش آنها میتواند درآمدهای قابل توجهی ایجاد کند، به شرط آنکه شرکتهای بزرگ و دستگاههای دولتی حمایت مالی و معنوی لازم را ارائه دهند.
وی پایین بودن آگاهی عمومی نسبت به ظرفیتهای اقتصاد دریا را از چالشهای اساسی دانست و افزود که برخلاف بسیاری از کشورها که مناطق ساحلی بالاترین میانگین درآمد را دارند، در ایران این نسبت معکوس است. او آموزش تخصصی، توسعه فرهنگ دریایی و بازنگری رشتههای دانشگاهی مرتبط با صنعت دریا را از اولویتهای برنامه ملی اعلام کرد.
خراسانی در پایان تأکید کرد که حمایت برنامه ملی فقط محدود به ارائه امکانات نیست، بلکه شامل توسعه فناوری، تسهیل انتقال فناوری، ایجاد پیوند میان شرکتهای بزرگ و توانمندیهای جوانان و تقویت حضور هدفمند شرکتهای دانشبنیان در زنجیره اقتصاد دریا نیز میشود. او نمایشگاه ملی توانمندیهای دانشبنیان اقتصاد دریامحور را فرصتی برای همافزایی، تبادل تجربه و ترسیم آیندهای مبتنی بر اقتصاد دریایی عنوان کرد.