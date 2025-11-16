بر اساس گزارش فایننشال تایمز، ایالات متحده با مانع تراشی در معاملات انرژی روسیه و تشویق به استفاده از منابع آمریکایی، قصد دارد «آخرین مولکول» گاز روسیه را از بازار اتحادیه اروپا حذف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، ایالات متحده در حال تلاش برای خارج کردن انرژی روسیه از بازار اتحادیه اروپا و جایگزینی آن با منابع خود است.

این روزنامه گزارش داد که واشنگتن عمداً در برابر تلاش گروه گونور سوئد برای کسب دارایی‌های خارجی شرکت بزرگ نفتی روسیه، لوک‌اویل، مانع ایجاد کرده است. گونور پیشنهاد ۲۲ میلیارد دلاری خود را پس گرفت پس از آنکه مقامات آمریکایی این شرکت را متهم به عمل کردن به عنوان «عروسک خیمه‌شب‌بازی کرملین» کردند.

این تلاش برای خرید پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم‌های جدیدی علیه لوک‌اویل و یک غول نفتی دیگر روسیه به نام روسنفت اعمال کرد که لوک‌اویل را وادار به جستجوی خریدار برای دارایی‌های خارجی خود کرد.

فایننشال تایمز نوشت که این پیشنهاد در حالی اعلام شد که «مقامات آمریکایی برای فروش انرژی آمریکا و حذف "آخرین مولکول" گاز روسیه از این قاره، از اروپا بازدید می‌کردند.» این روزنامه با استناد به دو نفر آشنا به موضوع گزارش داد که تصمیم به مسدود کردن این معامله از «سطوح بالای خزانه‌داری» گرفته شده است.

مقامات آمریکایی آشکارا قصد خود برای جایگزینی روسیه در بازار انرژی اتحادیه اروپا را اعلام کرده‌اند. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در سپتامبر گفت که ایالات متحده آماده است «تمام گاز روسیه که به اروپا می‌رود و تمام محصولات پالایش شده از نفت روسیه را نیز جابجا کند.»

کرملین این تحریم‌ها را به عنوان «گامی غیردوستانه» محکوم کرده، اما تأکید کرده است که همچنان به دنبال «روابط خوب با همه کشورها، از جمله آمریکا» است.

این محدودیت‌ها علیه لوک‌اویل در حال حاضر بر اروپا تأثیر گذاشته است. پیش از این در نوامبر، بلغارستان به دلیل نگرانی‌های تأمین سوخت، صادرات آن به سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را محدود کرد. لوک‌اویل مالک بزرگترین پالایشگاه این کشور، بیش از ۲۰۰ پمپ بنزین و یک شبکه عمده حمل و نقل سوخت است.

