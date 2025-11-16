برخی معتقدند خوردن شام دیروقت مضر است، اما این ایده پایه علمی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اکاترینا لادیگینا، متخصص داخلی، خاطرنشان می‌کند که هیچ پایه علمی برای این ایده که خوردن غذا بعد از ساعت ۶ عصر برای سلامتی مضر است، وجود ندارد.

به گفته این پزشک، قانون اساسی این است که حداقل سه ساعت قبل از خواب شام بخورید.

او توضیح می‌دهد: "ممکن است و حتی توصیه می‌شود که بعد از ساعت ۶ عصر غذا بخورید، اما برای عادی‌سازی هضم، توصیه می‌شود آخرین وعده غذایی خود را حداقل سه ساعت قبل از خواب میل کنید. این مهم است. با این حال، هیچ دو بدنی یکسان نیستند، بنابراین توصیه‌های غذایی اغلب فردی هستند. "

این پزشک خاطرنشان می‌کند که افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز ممکن است به دلیل قند خون پایین در شب از خواب بیدار شوند، بنابراین توصیه می‌شود قبل از خواب یک میان وعده سبک، مانند یک یا دو تخم مرغ آب پز یا یک مشت آجیل، مصرف کنند. مادران شیرده نیز می‌توانند برای حفظ کیفیت شیر ​​و اطمینان از خواب آرام نوزادشان، یک میان وعده سبک در شب مصرف کنند.

دکتر لادیگینا در مورد روزه‌داری متناوب می‌گوید که این روش می‌تواند برای برخی از افراد بالای ۴۰ سال مفید باشد، البته به شرطی که هیچ منع پزشکی وجود نداشته باشد. او بر اهمیت در نظر گرفتن نیاز‌های فردی تأکید می‌کند، زیرا دوره‌های طولانی روزه‌داری می‌تواند برای افراد مبتلا به سندرم ژیلبرت، دیابت نوع ۱ یا پس از برداشتن کیسه صفرا خطرناک باشد.

این پزشک اضافه می‌کند که یک شام ایده‌آل که سه ساعت قبل از خواب خورده شود، باید سرشار از پروتئین و کربوهیدرات به شکل سبزیجات غیرنشاسته‌ای باشد. به عنوان مثال، یک تکه ماهی با سالاد سبز یا یک تکه گوشت سفید با سبزیجات پخته شده، با حجمی که بسته به ظرفیت معده، بیش از ۳۵۰ گرم نباشد.

این پزشک همچنین توصیه می‌کند که پس از مصرف شیرینی یا فست فود پیاده‌روی کنید تا از ذخیره شدن انرژی گلوکز به عنوان چربی جلوگیری شود.



منبع: روزنامه ایزوستیا