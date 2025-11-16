شهروندخبرنگار ما فیلمی از درد و دل کشاورزان روستای حاجی کلا صنم در شهرستان قائمشهر استان مازندران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر‌های شمالی کشور به دلیل آب و هوای مساعدی که دارد بهترین مکان برای پرورش مرکبات است. در این روز‌هایی که در فصل هزار رنگ پاییز قرار داریم میوه مرکبات بر روی درختان این روستا خودنمایی کرده و باغداران در حال برداشت این میوه‌های خوش رنگ و لعاب هستند. اما در مسیر رشد و پرورش این میوه‌های خوش طعم باغداران با مشکلاتی مواجه می‌شوند. درد و دل آقای امیرحاجی باغدار مرکبات در روستای حاجی صنم کلا در شهرستان قائمشهر استان مازندران سوژه شهروندخبرنگار ما شد و به گفت و گوی صمیمانه با امیر حاجی باغدار این روستا نشست. این باغدار درحالیکه شکر خدای مهربان را بجا آورده؛ اما از قیمت پایین خرید پایین مرکبات ابراز نارضایتی کرد و از دریافت سود ناکافی با توجه به مراقبت‌های مرکبات در طول یکسال گلایه کرد. این در حالی است که باغدار مجبور است برای پرورش میوه‌های مرکبات کود و سمپاشی هزینه‌های سرسام آور، شخم زدن زمین و از بین بردن علف‌های هرز با توجه به شرایط کنونی را پرداخت کند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از گفت و گوی صمیمانه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - مازندران

