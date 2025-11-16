رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت:همانند روز‌های حساس تاریخ اسلام، عده‌ای آرام‌آرام صف را ترک می‌کنند؛ همان‌گونه که در جنگ صفین و یا در شب عاشورا برخی یاران امام حسین (ع) از مسیر حق جدا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری در همایش گروه‌های تذکر لسان در تبریز با تشبیه شرایط کنونی جامعه به غروب روز تاسوعا، نسبت به عقب‌نشینی برخی افراد از همراهی با جریان حق هشدار داد.
 
حجت‌الاسلام طاهری با بیان اینکه جامعه با امر به معروف زنده است گفت:امروز در مرحله‌ای قرار داریم که همانند روز‌های حساس تاریخ اسلام، عده‌ای آرام‌آرام صف را ترک می‌کنند؛ همان‌گونه که در جنگ صفین و یا در شب عاشورا برخی یاران امام حسین (ع) از مسیر حق جدا شدند.
 
وی با تاکید بر پایبندی به خط ولایت افزود: پشتیبانی از نظام اسلامی وظیفه همه ماست و شیعه امروز باید بیش از هر زمان دیگر، سواد رسانه‌ای داشته باشد تا در جنگ روایت‌ها دچار خطا و غفلت نشود.
 
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به رسالت جامعه شیعه خاطرنشان کرد:ما زمینه‌ساز ظهور و سربازان تمدن نوین اسلامی هستیم و هر قدم ما در تقویت امر به معروف، حرکتی در مسیر تحقق حکومت جهانی اسلام به شمار می‌رود.

