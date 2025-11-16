باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تیمی از دانشمندان دانشگاه شنژن چین موفق شدند نخستین شواهد از وجود نوع جدیدی از غارها روی سیاره سرخ را مشاهده کنند، که احتمالاً در گذشته شرایط مناسب برای میزبانی حیات بیگانه را فراهم کرده است.
دانشمندان بر این باورند که این غارهای زیرزمینی احتمالاً بر اثر حل شدن سنگها توسط آب شکل گرفتهاند؛ فرآیندی زمینشناسی که در زمین به نام «غارهای کارستی» (karstic cave) شناخته میشود.
تیم تحقیقاتی با مطالعه هشت مکان احتمالی برای وجود غارها در منطقه «هبروس ولیز» (Hebrus Valles) در نیمکره شمالی مریخ، به این نتیجه رسید.
در مقالهای که در مجله The Astrophysical Journal Letters منتشر شد، تیم پژوهشی گزارش داد که تحلیل دادههای طیفی مأموریت Mars Global Surveyor ناسا نشان میدهد سنگهای اطراف این مناطق غنی از کربناتها و سولفاتها هستند – نوعی سنگ که بهراحتی توسط آب حل میشود.
همچنین مدلهای سهبعدی که تیم ایجاد کرده، نشان داد شکل این ساختارها با الگوهایی که بر اثر فروپاشیهای آبی ایجاد میشوند، مطابقت دارد.
این کشف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بیشتر غارهای پیشتر کشفشده روی مریخ، لولههای گدازهای بودند که بر اثر فعالیتهای آتشفشانی شکل گرفتهاند، اما این مطالعه شواهد قوی ارائه میکند که این غارها توسط آب تراشیده شدهاند.
پژوهشگران تأکید کردهاند که این غارها باید در اولویت بالای مأموریتهای آینده مریخ قرار بگیرند، و دو دلیل اصلی برای این موضوع مطرح کردهاند:
جستوجو برای آثار حیات: ممکن است این غارها حاوی شواهدی از حیات باستانی مریخی باشند، زیرا در گذشته محیطی آبی، پایدار و محافظتشده در برابر تابش و شرایط بیرونی فراهم میکردهاند.
پناهگاه برای انسانها: حتی اگر حیات در آنها یافت نشود، این غارها میتوانند پناهگاهی طبیعی و ایمن برای فضانوردان آینده فراهم کنند و آنها را از طوفانهای گرد و غبار شدید، تابش و دماهای شدید سطح سیاره محافظت کنند.
این کشف گامی مهم در درک تاریخچه زمینشناسی مریخ و گشودن افقهای جدید برای جستوجوی حیات خارج از زمین است و پایهای برای کاوش مؤثرتر سیاره سرخ در آینده فراهم میکند.
