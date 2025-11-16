رئیس سازمان بهزیستی گفت: دولت می‌تواند با حمایت از مردم، خدمات را فراگیرتر کند و به دسترس‌پذیری آنها برای همه افراد جامعه کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در جلسه اخیر شورای اجتماعی وزارت کشور که با حضور وزیر کشور و اعضای این شورا برگزار شد، یکی از مباحث مهم مطرح شده، مدیریت محله محور بود. سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این جلسه به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخت و بر لزوم تعامل دولت با محله‌ها در ارائه خدمات تأکید کرد.

حسینی در این خصوص اظهار داشت: تصور اینکه در مدیریت محله محور دولت باید به‌طور کامل منفک شود و هیچ نقشی در محله‌ها نداشته باشد، به نظر من تصویر دقیقی نیست. محله محوری نه‌تنها شامل خدمات دولتی بلکه شامل خدمات عمومی و به‌ویژه خدمات توانمندسازی مردمی نیز می‌شود در این مدل، دولت باید در دسترس مردم باشد و با حمایت از فعالیت‌های مردمی، به توانمندسازی افراد کمک کند.

وی در ادامه افزود: اصل محله محوری این است که مردم در یک منطقه حضور فعال داشته باشند، نیاز‌های خود را شناسایی کرده و با سازماندهی خود از طریق نظام داوطلبانه و فعالیت‌های اجتماعی، ارتقای محله را رقم بزنند. اما این بدان معنی نیست که دولت باید کاملاً منفعل باشد، دولت می‌تواند با حمایت از خدمات مردمی، این خدمات را فراگیرتر کند و به دسترس‌پذیری آنها برای همه افراد جامعه کمک کند.

حسینی همچنین با اشاره به ارائه خدمات محله محور توسط نهاد‌های مختلف، گفت: در بسیاری از موارد، خدمات محله محور توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف ارائه می‌شود و این موضوع به هیچ‌وجه اشکالی ندارد، این خود باعث می‌شود که جریان خدمات محله محور پرخروش‌تر و پویاتر شود. البته مسیر‌ها و سامانه‌های آن باید به‌طور اصولی تنظیم و ساماندهی شوند در این راستا، دولت باید نقش پشتیبانی و تنظیم‌گری داشته باشد و از حرکت رودخانه‌های مختلف خدمات محله محور حمایت کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان به طرح‌های جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: با رویکرد محله محور، سازمان بهزیستی طرحی به نام «سلام» را تحت عنوان سلامت اجتماعی محله محور راه‌اندازی کرده است. این طرح هم‌اکنون در ۳۱ استان با استفاده از ظرفیت مدارس، مراکز مثبت زندگی و مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی در حال اجراست.

اهداف این طرح شامل توانمندسازی، پاتوق سالمندی، استعدادیابی و غربالگری نوجوانان، رویکرد توانبخشی مبتنی بر جامعه و توسعه تعاونی‌های محله محور است. در ادامه، طرح‌هایی مانند حساب امید محله و باشگاه کارآفرینان نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد، این طرح‌ها با ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود گسترش خواهد یافت.

منبع: سازمان بهزیستی کشور 

برچسب ها: بهزیستی ، سلامت اجتماعی
