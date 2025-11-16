باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۳۴ هزار و ۴۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، مهرگان، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۶۰۸ واحد در ارتفاع ۹۱۴ هزار و ۹۳۵ واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴۹۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای وتجارت ۲، وبملت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.