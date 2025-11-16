باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ویژگی چت گروهی ChatGPT، دوستان، خانواده و همکاران را قادر میسازد تا در برنامهریزی، تصمیمگیری و به اشتراکگذاری ایدهها در یک مکالمه مشترک، همکاری کنند.
چتهای گروهی در یک بخش اختصاصی در نوار کناری ظاهر میشوند و شرکتکنندگان میتوانند به راحتی از طریق یک لینک اشتراکگذاری مستقیم به آن بپیوندند. این ویژگی بر اساس مدل جدید GPT-۵.۱ است و محدودیتهای استفاده فقط برای پاسخهای ChatGPT اعمال میشود و برای پیامهای کاربر اعمال نمیشود.
این ویژگی در حال حاضر در نسخه بتا در ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی و تایوان در دسترس است و در تمام برنامههای ChatGPT: رایگان، Go، Plus و Pro گنجانده شده است.
ویژگیهای کلیدی چت گروهی ChatGPT
چتهای گروهی گامی جدید در تبدیل ChatGPT از یک دستیار تک به تک به یک پلتفرم تیمی مشارکتی هستند. OpenAI اخیراً ابزارهایی را اضافه کرده است که به تیمها اجازه میدهد فایلها را به اشتراک بگذارند و با هم کار کنند. این بهروزرسانی، گسترش طبیعی استفاده از ChatGPT در فضاهای مشترکی است که در آنها تصمیمگیریها انجام میشود و ایدهها مورد بحث قرار میگیرند.
ChatGPT اکنون میتواند:
- بفهمد چه زمانی در یک مکالمه مداخله کند یا سکوت کند.
- به تصاویر، پیامها و ایموجیها واکنش نشان دهد.
- در برنامهریزی پروژهها، سفرها و سازماندهی وظایف شرکت کند.
- تمام خاطرات شخصی ChatGPT خصوصی باقی میمانند و با اعضای چت گروهی به اشتراک گذاشته نمیشوند.
مزایای آن برای کاربر چیست؟
اگر تا به حال در یک چت گروهی شلوغ بودهاید، میدانید که هنگام برنامهریزی یا تصمیمگیری بین چند نفر چقدر میتواند آشفته باشد. اینجاست که ChatGPT وارد عمل میشود و به عنوان یک سازماندهنده در چت عمل میکند. ChatGPT به شما کمک میکند:
- اختلافات را حل و فصل کنید و بحثها را فیصله دهید.
- به سرعت ایده تولید کنید.
- وظایف و فعالیتها را سازماندهی کنید.
- برنامهریزی روزانه، مانند بیرون رفتن با دوستان یا واگذاری کار را ساده کنید.
- داشتن یک زمینه مشترک، سوءتفاهمها را کاهش میدهد و همکاری را روانتر میکند.
OpenAI با افزودن ابزارهای جدید مانند مرور و خرید از طریق PayPal، برنامهریزی سفر و ورزش با همکاری Tripadvisor و Peloton و مرورگر وب هوشمند ChatGPT Atlas، به گسترش قابلیتهای ChatGPT ادامه میدهد.
این شرکت تأیید میکند که ویژگی چت گروهی در مرحله بتای اولیه خود قرار دارد و برنامههایی برای توسعه بیشتر و عرضه جهانی بر اساس بازخورد کاربران دارد. کاربران در کشورهای شرکتکننده میتوانند نماد "People" را برای دعوت از شرکتکنندگان جستوجو کنند.
منبع: الیوم السابع