شرکت OpenAI از ویژگی جدیدی در ChatGPT رونمایی کرده است که امکان چت گروهی با حداکثر ۲۰ شرکت‌کننده، علاوه بر خود ربات چت، را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ویژگی چت گروهی ChatGPT، دوستان، خانواده و همکاران را قادر می‌سازد تا در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و به اشتراک‌گذاری ایده‌ها در یک مکالمه مشترک، همکاری کنند.

چت‌های گروهی در یک بخش اختصاصی در نوار کناری ظاهر می‌شوند و شرکت‌کنندگان می‌توانند به راحتی از طریق یک لینک اشتراک‌گذاری مستقیم به آن بپیوندند. این ویژگی بر اساس مدل جدید GPT-۵.۱ است و محدودیت‌های استفاده فقط برای پاسخ‌های ChatGPT اعمال می‌شود و برای پیام‌های کاربر اعمال نمی‌شود.

این ویژگی در حال حاضر در نسخه بتا در ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی و تایوان در دسترس است و در تمام برنامه‌های ChatGPT: رایگان، Go، Plus و Pro گنجانده شده است.

ویژگی‌های کلیدی چت گروهی ChatGPT

چت‌های گروهی گامی جدید در تبدیل ChatGPT از یک دستیار تک به تک به یک پلتفرم تیمی مشارکتی هستند. OpenAI اخیراً ابزار‌هایی را اضافه کرده است که به تیم‌ها اجازه می‌دهد فایل‌ها را به اشتراک بگذارند و با هم کار کنند. این به‌روزرسانی، گسترش طبیعی استفاده از ChatGPT در فضا‌های مشترکی است که در آنها تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود و ایده‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند.

ChatGPT اکنون می‌تواند:

- بفهمد چه زمانی در یک مکالمه مداخله کند یا سکوت کند.

- به تصاویر، پیام‌ها و ایموجی‌ها واکنش نشان دهد.

- در برنامه‌ریزی پروژه‌ها، سفر‌ها و سازماندهی وظایف شرکت کند.

- تمام خاطرات شخصی ChatGPT خصوصی باقی می‌مانند و با اعضای چت گروهی به اشتراک گذاشته نمی‌شوند.

مزایای آن برای کاربر چیست؟

اگر تا به حال در یک چت گروهی شلوغ بوده‌اید، می‌دانید که هنگام برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری بین چند نفر چقدر می‌تواند آشفته باشد. اینجاست که ChatGPT وارد عمل می‌شود و به عنوان یک سازمان‌دهنده در چت عمل می‌کند. ChatGPT به شما کمک می‌کند:

- اختلافات را حل و فصل کنید و بحث‌ها را فیصله دهید.

- به سرعت ایده تولید کنید.

- وظایف و فعالیت‌ها را سازماندهی کنید.

- برنامه‌ریزی روزانه، مانند بیرون رفتن با دوستان یا واگذاری کار را ساده کنید.

- داشتن یک زمینه مشترک، سوءتفاهم‌ها را کاهش می‌دهد و همکاری را روان‌تر می‌کند.

OpenAI با افزودن ابزار‌های جدید مانند مرور و خرید از طریق PayPal، برنامه‌ریزی سفر و ورزش با همکاری Tripadvisor و Peloton و مرورگر وب هوشمند ChatGPT Atlas، به گسترش قابلیت‌های ChatGPT ادامه می‌دهد.

این شرکت تأیید می‌کند که ویژگی چت گروهی در مرحله بتای اولیه خود قرار دارد و برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر و عرضه جهانی بر اساس بازخورد کاربران دارد. کاربران در کشور‌های شرکت‌کننده می‌توانند نماد "People" را برای دعوت از شرکت‌کنندگان جست‌و‌جو کنند.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: چت جی پی تی ، چت گروهی ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
خطر از بین رفتن ۳۰۰ میلیون شغل حداقل در آمریکا با ظهور ChatGPT
شرایط رفع فیلتر چت جی پی تی در ایتالیا
ویدئویی که به دست هوش مصنوعی ساخته شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
آخرین اخبار
پرونده ۱۰۰ کودکستان متخلف روی میز آموزش و پرورش
نشستن بیش از حد به کمر آسیب وارد می‌کند + فیلم
مضرات نوشیدن آب همراه با یخ + فیلم
نتایج یک مطالعه؛ ChatGPT به شدت متملق و چابلوس است
آغاز فرایند تسهیل صدور پروانه‌ها در سازمان غذا و دارو
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
آغاز اعزام دانشجویان به سرزمین وحی با بدرقه در فرودگاه امام خمینی (ره)
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
تحلیل روایت‌های معلمان دستمایه تولید دانش بومی شود
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
تأثیر شگفت انگیز دارو‌های کاهش وزن برای بیماران نارسایی کلیه
هر آنچه که باید درباره ویژگی چت گروهی ChatGPT بدانید
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
هوش مصنوعی، راه‌حل بنیادین اتلاف منابع و بحران‌های مالی دولت
افزایش تعداد دانشجویان دختر/ کاهش ۱۱ تا ۱۹ درصدی دانشجویان در سال جاری
فضانوردان چینی گرفتار در انتظار قایق نجات
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سم آلتمن: ChatGPT ردپای خود را کمرنگ می‌کند
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
راهکاری موثر برای مقابله با کم خونی + فیلم