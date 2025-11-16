باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید موسی شبیری زنجانی در دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضائیه، با اشاره به نمونه‌هایی تاریخی گفت: در تبریز، مرحوم حاج‌میرزاحسن‌آقا مجتهد تبریزی، با وجود آن که مخالف مشروطه بود، به دلیل زیرکی و استحکام در قضاوت، مورد قبول همه -حتی مشروطه طلبان- بود. در مقابل، افرادی در رأس مشروطه‌خواهان قرار داشتند که از جایگاه علمی نیز برخوردار بودند، اما به دلیل فقدان فطانت و کثرت خطا و صدور احکام ضد و نقیض، قضاوتشان مورد قبول نمی‌شد.

آیت الله شبیری زنجانی با تأکید بر نقش معنویت در پیشبرد امور کشور، توسل به اهل‌بیت (ع) را در حل مشکلات مؤثر دانست و بیان کرد: «ایران کشور اهل‌بیت (ع) و مایهٔ افتخار است که قوانین کشور بر پای فقه شیعه اثنا عشری تنظیم شود. در ایام منسوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز قرار داریم و دعا می‌کنیم ان‌شاءالله مسئولان بتوانند مشکلات مردم را رفع کنند.

لازم به ذکر است، رئیس قوه قضاییه و هیات عالی قضایی کشور روز پنجشنبه گذشته به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید و بررسی مسائل قضایی قم به این استان سفر کردند.

منبع:خبرگزاری حوزه علمیه قم