آیت الله سید موسی شبیری زنجانی گفت: در کار قضا هم فقاهت لازم است و هم فطانت. اگر کسی تنها در فقاهت متخصص باشد، اما از هوشمندی و تیزبینی برخوردار نباشد، نمی‌تواند در این مسئولیت خطیر موفق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آیت الله سید موسی شبیری زنجانی  در دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضائیه، با اشاره به نمونه‌هایی تاریخی گفت: در تبریز، مرحوم حاج‌میرزاحسن‌آقا مجتهد تبریزی، با وجود آن که مخالف مشروطه بود، به دلیل زیرکی و استحکام در قضاوت، مورد قبول همه -حتی مشروطه طلبان- بود. در مقابل، افرادی در رأس مشروطه‌خواهان قرار داشتند که از جایگاه علمی نیز برخوردار بودند، اما به دلیل فقدان فطانت و کثرت خطا و صدور احکام ضد و نقیض، قضاوتشان مورد قبول نمی‌شد.

آیت الله  شبیری زنجانی با تأکید بر نقش معنویت در پیشبرد امور کشور، توسل به اهل‌بیت (ع) را در حل مشکلات مؤثر دانست و بیان کرد: «ایران کشور اهل‌بیت (ع) و مایهٔ افتخار است که قوانین کشور بر پای فقه شیعه اثنا عشری تنظیم شود. در ایام منسوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز قرار داریم و دعا می‌کنیم ان‌شاءالله مسئولان بتوانند مشکلات مردم را رفع کنند.

لازم به ذکر است، رئیس قوه قضاییه و هیات عالی قضایی کشور روز پنجشنبه گذشته به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید و بررسی مسائل قضایی قم به این استان سفر کردند.

منبع:خبرگزاری حوزه علمیه قم

برچسب ها: قوه‌قضائیه ، آیت‌الله شبیری زنجانی
خبرهای مرتبط
قالیباف در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی:
باید قیمت برخی کالاهای اساسی با کالابرگ ثابت نگه داشته شود
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با مراجع عظام تقلید درقم
برپایی مراسم روز‌های پایانی ماه صفر در بیوت مراجع
بیانیه دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی در پی تهدیدات اخیر دشمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
فقاهت بدون فطانت برای قضاوت کافی نیست
۳۰۶ کتابخانه مسجدی در قم فعال است
قم عضو مجمع شهر‌های تاریخی کشور شد
عضویت رایگان در کتابخانه‌های قم در هفته کتاب
نظر قمی‌ها درباره بهترین روش دریافت کالابرگ+فیلم
رونمایی از ۴۰ جلد کتاب تجربه‌نگاری فرهنگی ـ تبلیغی در قم
آخرین اخبار
نظر قمی‌ها درباره بهترین روش دریافت کالابرگ+فیلم
رونمایی از ۴۰ جلد کتاب تجربه‌نگاری فرهنگی ـ تبلیغی در قم
عضویت رایگان در کتابخانه‌های قم در هفته کتاب
۳۰۶ کتابخانه مسجدی در قم فعال است
شکارچیان متخلف در تالاب مُرّه قم دستگیر شدند
قم عضو مجمع شهر‌های تاریخی کشور شد
فقاهت بدون فطانت برای قضاوت کافی نیست
رونمایی از اثر هفت‌جلدی «مفتاح‌الهدایه فی شرح تحریر الوسیله» در قم
قم بارانی می‌شود
سویه جدید کرونا در قم شایعه یا واقعیت؟