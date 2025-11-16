باشگاه خبرنگاران جوان- ثریا امینرسولی، با اعلام این خبر گفت: این پویش با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای استان و با هدف هدایت و ترغیب مردم برای مشارکت در جلب کمکهای مردمی برگزار میشود. به گفته او، این پویش با رویکردی تعاملی و با همکاری نهادها و سازمانهای حمایتی، اصناف، بانکها، بنگاههای اقتصادی، خیرین، گروههای مردمی و جهادی و عموم شهروندان اجرا خواهد شد.
امینرسولی تأکید کرد: تأمین البسه گرم، وسایل گرمایشی و سایر اقلام ضروری برای خانوارهایی که در تهیه لوازم اولیه زندگی ناتوان هستند، مهمترین هدف این پویش است.
وی همچنین ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، جلب مشارکت عمومی برای تهیه بستههای معیشتی و گرمایشی و ایجاد نشاط و امید در میان جامعه هدف بهزیستی را از دیگر اهداف این پویش عنوان کرد.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان افزود: «در تلاشیم با جذب حداکثری مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف اجتماعی، شرایط زندگی مددجویان را بهبود بخشیم و مسئولیتپذیری اجتماعی را در میان دستگاهها و خیرین افزایش دهیم.
امینرسولی راههای مشارکت مردم در این پویش می توانند به مراجعه حضوری به ادارات، مراکز و مؤسسات خیریه فعال در سطح استان که شامل شمارهگیری کد دستوری: *۶۶۵۵*۲۲۲۸۸# و شماره حساب سازمان ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰ شماره کارت مجازی ۶۷۸۴-۷۱۸۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷شماره تماس حوزه مشارکتهای مردمی بهزیستی کردستان ۳۳۲۸۲۱۳۸ و درگاه اینترنتی مشارکتهای مردمی: mosharekat.behzisti.ir(با امکان انتخاب محل واریز، استان و شهرستان مورد نظر) مراجعه نمایند.
وی در پایان از همه مردم خیراندیش استان کردستان دعوت کرد تا با حضور مؤثر در این پویش، در گرمکردن دلهای نیازمندان سهمی ارزشمند داشته باشند.