باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: در اجرای دقیق مفاد بند (۷) بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بازرسی کارگاه و همچنین مکاتبه معاونت بیمه‌ای در تاریخ شانزدهم دی سال گذشته در خصوص نحوه انجام بازرسی از مشاغل دور کار از قبیل اصحاب رسانه، تولید محتوا، سرویس کاران، نصاب آسانسور، تعمیرکاران لوازم خانگی، شرکت‌ها و مؤسسات کسب و کار فضای مجازی، خدمات دیجیتال و سایر فعالیت‌های غیر متمرکز که به دلیل ماهیت شغلی در محل کار حضور ندارند، تکالیفی برای بازرسان سازمان در مراجعه به این گونه کارگاه‌ها مشخص شده است.

وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه جاری کارکنان شاغل مشمول بند الف ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی، بازرسان شعب باید ضمن کنترل کلیه کارکنان شاغل حاضر در کارگاه در صورت اعلام و تأیید مراتب دورکاری تمام و یا برخی از افراد شاغل از سوی کارفرما یا نماینده قانونی وی، در صورتی که اسامی آنان در لیست ارسالی کارفرما و یا در آخرین گزارش بازرسی کارگاهی درج شده باشد، با لحاظ اهمیت شغل افراد مذکور و با انجام بررسی‌های لازم نسبت به تأیید اشتغال فرد (با درج گزینه عدم حضور) اقدام و توضیحات لازم را در گزارش بازرسی به طور مشروح و کامل با ذکر اسامی افراد دور کار درج کنند.