معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: با بررسی‌های لازم، اشتغال کارکنان با ماهیت مشاغل دورکار تایید می‌شود و بازرسان موظفند در گزارش بازرسی اسامی افراد دورکار را درج کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: در اجرای دقیق مفاد بند (۷) بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بازرسی کارگاه و همچنین مکاتبه معاونت بیمه‌ای در تاریخ شانزدهم دی سال گذشته در خصوص نحوه انجام بازرسی از مشاغل دور کار از قبیل اصحاب رسانه، تولید محتوا، سرویس کاران، نصاب آسانسور، تعمیرکاران لوازم خانگی، شرکت‌ها و مؤسسات کسب و کار فضای مجازی، خدمات دیجیتال و سایر فعالیت‌های غیر متمرکز که به دلیل ماهیت شغلی در محل کار حضور ندارند، تکالیفی برای بازرسان سازمان در مراجعه به این گونه کارگاه‌ها مشخص شده است.

وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه جاری کارکنان شاغل مشمول بند الف ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی، بازرسان شعب باید ضمن کنترل کلیه کارکنان شاغل حاضر در کارگاه در صورت اعلام و تأیید مراتب دورکاری تمام و یا برخی از افراد شاغل از سوی کارفرما یا نماینده قانونی وی، در صورتی که اسامی آنان در لیست ارسالی کارفرما و یا در آخرین گزارش بازرسی کارگاهی درج شده باشد، با لحاظ اهمیت شغل افراد مذکور و با انجام بررسی‌های لازم نسبت به تأیید اشتغال فرد (با درج گزینه عدم حضور) اقدام و توضیحات لازم را در گزارش بازرسی به طور مشروح و کامل با ذکر اسامی افراد دور کار درج کنند.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، مشاغل
خبرهای مرتبط
قانون جدید بازنشستگی؛ امکان بازنشستگی با ۱۵ سال سابقه
تفاهم‌نامه همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی در تأمین اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
طرح نهایی حریم تئاترشهر مشخص شد+ عکس
آخرین اخبار
شرایط انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تکیه بر تولید داخلی سرعت می‌گیرد
اختصاص کمک ۵ همتی شورای شهر برای انتقال آب طالقان و لار به تهران
باید از فرصت باقیمانده تا حج ۱۴۰۵ برای اصلاح فرآیند‌های اجرایی، بهره‌برداری شود
رویکرد تحولی و کار جهادی در کمیته امداد استان تهران پیگیری می‌شود
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند
اتخاذ تدابیر ویژه برای مراسم تشییع پیکر ۳۰۰ شهید گمنام والامقام دفاع مقدس
اعلام زمان ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها/ لزوم استعفای سه‌ماهه مدیران و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاترشهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران