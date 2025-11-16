گمرک ایران در واکنش به چگونگی کنترل محموله ها از طریق تجهیزات کنترلی ایکس ری اعلام کرد: تمامی کالاهای با ریسک بالا هم اکنون تحت پوشش ایکس ری های کامیونی گمرک قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در حال حاضر ۳۲ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات اجرایی کشور مستقر هستند که با توجه به اینکه گمرک در ۱۴۰ نقطه مرزی مستقر است نقشه راه تجهیز گمرکات به دستگاه ایکس‌ری طی افق ۵ ساله تدوین گردیده که در همین راستا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور با خرید ۱۰ دستگاه ایکس ری پیشرفته هوشمند از محل فاینانس موافقت کرده است. همچنین امکان خرید ۱۰ دستگاه ایکس ری پرسرعت تولید داخل مطابق با استانداردهای بین المللی برای گمرکات از دیگر مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده است.

در گزارش تکمیلی گمرک در این خصوص آمده است: در حال حاضر ۳۲ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات کشور مستقر است که ۱۳ دستگاه تحت مالکیت بخش خصوصی فعالیت می‌کند.

همچنین بر اساس ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی و گزارش‌های آماری، تمامی کالاهای با ریسک بالا هم اکنون تحت پوشش ایکس ری های کامیونی گمرک قرار دارد اما با توجه به ضرورت نوسازی و تجهیز گمرکات به فناوری‌های جدید و به ویژه بکارگیری تجهیزات روز دنیا، دستور خرید خارجی ۱۰ دستگاه ایکس ری پیشرفته هوشمند برای ۱۰ گمرک فعال مرزی از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور صادر شده و ۱۰ دستگاه ایکس ری پرسرعت دیگر نیز از محل تولید داخل تامین خواهد شد.

منبع: روابط عمومی گمرک