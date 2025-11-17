باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: استفاده از هورمون یا تریاک در هیچ صنعتی از آن استفاده نمی شود چراکه نه تنها منفعتی ندارد، بلکه ضرر دارد.

به گفته وی، دارو و واکسن مورد تایید سازمان دامپزشکی در واحدها مصرف می شود تا دام و طیور سالم بمانند.

رفیعی پور ادامه داد: این شایعه قدیمی که هراز چندگاهی مطرح می شود و صرفا یک شیطنت رسانه ای و کاملا بی اساس است که برخورد لازم با خاطی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه استفاده از تریاک از نظر علمی و فنی سودی برای مرغدار ندارد، افزود: استفاده از تریاک همچون سم خطرناکی است که موجب اختلال شدید در متابولیسم حیوان می شود.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه استفاده از هورمون یا تریاک در صنعت طیور وجود خارجی ندارد، گفت: ذهن مردم نباید خلاف اطلاع رسانی غیرمنطقی کنیم و اتحادیه مرغداران در این خصوص اطلاعیه ای دادند و فردی که تشویش اذهان عمومی کرده باید پاسخگو باشند.