رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی گفت: یکی از معضلات مهم این رشته ورزشی کمبود زورخانه است که در حال حاضر در بیش از هزار و ۸۰۰ شهر، تنها حدود ۸۶۰ زورخانه فعالیت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مهرعلی باران‌چشمه در مجمع انتخابات رئیس و اعضای هیات رئیسه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان اظهار کرد: بیش از ۶۰ زورخانه در چهار سال اخیر در کشور ساخته و افتتاح شد.

وی افزود: در تامین تجهیزات و برگزاری دوره‌های آموزشی برای علاقمندان این رشته ورزشی در کردستان، فدراسیون پشتوانه بزرگی برای این استان خواهد بود.

رئیس فدرلسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور افزود: باید این رشته ورزشی به جایگاه واقعی خود برسد.

وی به ۲ بار حضور  و اجرای ورزشکاران این رشته در محضر رهبر معطم انقلاب، ان را نشان از اهمیت این رشته برشمرد و گفت: این رشته در داخل و خارج از کشور به واسطه هندلی موجود بین فدارسبون و فدراسیون بین‌المللی قابل گسترش است.

بود زورخانه در کشور یکی از مشکلاتی بود که رئیس فدراسیون با اشاره به آن افزود: در صورت احداث زورخانه در هر یک شهر‌های استان و کشور، تجهیز ان بر عهده فدراسیون است و آن را تقبل می‌کند.

باران چشمه ادامه داد: طرح شهید طوقانی، آموزش مرشدی و ورزش زورخانه‌ای در مدارس را دنبال می‌کند که این طرح باید با جدیت اجرا شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع از فعالیت سه زورخانه در استان، اظهار کرد: تلاش بر این است که تمامی مجامع ورزشی استان بصورت رقابتی برگزار شود.

فرزاد خاکی با اشاره به افت جایگاه ورزش زورخانه‌ای کردستان در سطح ملی گفت: توقع این است که رئیس هیات ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با وحدت رویه و انسجام، وفاق در رشته‌های ورزشی را تقویت کند.

وی با بیان اینکه کردستان در المپیاد‌های سال‌های گذشته از مدال‌آوران بود، افزود: در دوره حاضر در تعداد ورزشکاران هم به مشگل برخوردیم.

افزایش جمعیت علاقمند به این رشته ورزشی موضوع دیگری بود که مدیرکل ورزش و جوانان به آن اشاره و تاکید کرد: ورزش زورخانه‌ای در تمامی شهرستان‌ها در اولویت خواهد بود و هیات هم به همدلی، برنامه‌ریزی، توجه به استعدادیابی و پرورش آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

در این مجمع بارزان حبیبی با کسب ۱۲ رای از ۱۹ رای اخذ شده به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کردستان انتخاب شد

علی پژگول دیگر داوطلب ریاست این هیات هم ۷ رای به دست آورد.

برچسب ها: ورزش وجوانان ، زورخانه ، کردستان
خبرهای مرتبط
 موی تای کار کردستانی به مسابقات جهانی اعزام شد
آغاز جشن اراده‌های بزرگ در مدارس استثنایی کردستان
بانوی تکواندوکار کردستانی در ترکیب نهایی تیم ملی جای گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی واحد‌های صنفی متخلف در کردستان
پویش سراسری «گرمای دل‌ها» همزمان با شروع فصل سرما
کمبود زورخانه مهمترین معضل رشته زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در کشور است
آخرین اخبار
کمبود زورخانه مهمترین معضل رشته زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در کشور است
پویش سراسری «گرمای دل‌ها» همزمان با شروع فصل سرما
جریمه ۱۳۰ میلیارد تومانی واحد‌های صنفی متخلف در کردستان
جشنواره زاگرس، فرصتی برای بروز توانایی‌های جامعه معلولان است