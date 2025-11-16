باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مهرعلی باران‌چشمه در مجمع انتخابات رئیس و اعضای هیات رئیسه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان اظهار کرد: بیش از ۶۰ زورخانه در چهار سال اخیر در کشور ساخته و افتتاح شد.

وی افزود: در تامین تجهیزات و برگزاری دوره‌های آموزشی برای علاقمندان این رشته ورزشی در کردستان، فدراسیون پشتوانه بزرگی برای این استان خواهد بود.

رئیس فدرلسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور افزود: باید این رشته ورزشی به جایگاه واقعی خود برسد.

وی به ۲ بار حضور و اجرای ورزشکاران این رشته در محضر رهبر معطم انقلاب، ان را نشان از اهمیت این رشته برشمرد و گفت: این رشته در داخل و خارج از کشور به واسطه هندلی موجود بین فدارسبون و فدراسیون بین‌المللی قابل گسترش است.

بود زورخانه در کشور یکی از مشکلاتی بود که رئیس فدراسیون با اشاره به آن افزود: در صورت احداث زورخانه در هر یک شهر‌های استان و کشور، تجهیز ان بر عهده فدراسیون است و آن را تقبل می‌کند.

باران چشمه ادامه داد: طرح شهید طوقانی، آموزش مرشدی و ورزش زورخانه‌ای در مدارس را دنبال می‌کند که این طرح باید با جدیت اجرا شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع از فعالیت سه زورخانه در استان، اظهار کرد: تلاش بر این است که تمامی مجامع ورزشی استان بصورت رقابتی برگزار شود.

فرزاد خاکی با اشاره به افت جایگاه ورزش زورخانه‌ای کردستان در سطح ملی گفت: توقع این است که رئیس هیات ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با وحدت رویه و انسجام، وفاق در رشته‌های ورزشی را تقویت کند.

وی با بیان اینکه کردستان در المپیاد‌های سال‌های گذشته از مدال‌آوران بود، افزود: در دوره حاضر در تعداد ورزشکاران هم به مشگل برخوردیم.

افزایش جمعیت علاقمند به این رشته ورزشی موضوع دیگری بود که مدیرکل ورزش و جوانان به آن اشاره و تاکید کرد: ورزش زورخانه‌ای در تمامی شهرستان‌ها در اولویت خواهد بود و هیات هم به همدلی، برنامه‌ریزی، توجه به استعدادیابی و پرورش آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

در این مجمع بارزان حبیبی با کسب ۱۲ رای از ۱۹ رای اخذ شده به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کردستان انتخاب شد

علی پژگول دیگر داوطلب ریاست این هیات هم ۷ رای به دست آورد.