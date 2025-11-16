یک مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار با پادیاب خلخال در جام حذفی حضورش در ترکیب این تیم قطعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در اولین بازی خود از فصل جاری جام حذفی، روز جمعه ۳۰ آبان، در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم دسته دومی پادیاب خلخال خواهد رفت.

تمرینات استقلال برای این دیدار از چند روز گذشته آغاز شده است، اما با توجه به تعداد بالای بازیکنان ملی‌پوش، ریکاردو ساپینتو نتوانسته تمام نفرات خود را در اختیار داشته باشد. همین موضوع باعث شد تا سرمربی پرتغالی از ۸ بازیکن محصول آکادمی استقلال برای تمرین بزرگسالان استفاده کند؛ بازیکنانی شامل اهورا نبی‌زاده، محمد گلریز، مسعود کریمی، علی‌اصغر افشار، امیرعلی محمدی، حسین قارلقی، علیرضا محبعلی و امیرحسین محمدنیا.

یکی از نقاط ضعف استقلال در فصل جاری، خط حمله است؛ جایی که به جز تک گل سعید سحرخیزان از روی نقطه پنالتی در دیدار مقابل فجرسپاسی، سایر مهاجمان موفق به گلزنی نشده‌اند.

در حال حاضر، از بین بازیکنان بزرگسال استقلال تنها محمدرضا آزادی به عنوان مهاجم نوک در تمرینات حاضر است، در حالی که سعید سحرخیزان در اردوی تیم امید ایران و داکنز نازون در اردوی تیم ملی هائیتی حضور دارند. با توجه به زمان کم آماده‌سازی این دو بازیکن، انتظار می‌رود ساپینتو بار دیگر از آزادی در ترکیب اصلی استفاده کند.

این دیدار روز جمعه از ساعت ۱۶:۱۵ آغاز خواهد شد.