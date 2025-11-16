رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ضمن تأکید بر اینکه اصطلاح «گلودرد تیغی» این روز‌ها به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده سویه‌ای با شدت بیشتر یا خطر بالاتر کرونا نیست، در عین حال از افزایش موارد بروز آنفلوآنزا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر قباد مرادی - رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در توضیح موضوعی که این روز‌ها با عنوان «کرونا تیغی» در میان مردم مطرح شده است، گفت: مدتی پیش یک مجله علمی گزارشی درباره یکی از زیرسویه‌های اُمیکرون منتشر کرد که در آن، گلودرد به‌عنوان یکی از نشانه‌های شایع و رایج این سویه مطرح شده بود. به‌تدریج این اصطلاح در کشور ما نیز رواج و گسترش زیادی یافت.

وی افزود: در این نوع درگیری با نوعی از کووید-۱۹، گلودرد ممکن است هنگام بلع آب دهان یا نوشیدن مایعات و خوردن غذا، شدت بیشتری داشته باشد و نسبت به سایر علائم آزاردهنده‌تر احساس شود. با این حال، این موضوع به معنای بروز پدیده‌ای عجیب یا نگران‌کننده نیست و برخی تصاویری که در فضای مجازی منتشر می‌شود با واقعیت این زیر سویه چندان مطابقت ندارد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه اصطلاح «گلودرد تیغی» این روز‌ها به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده سویه‌ای با شدت بیشتر یا خطر بالاتر نیست، تصریح کرد: در درگیری با این زیرسویه تاکنون شواهدی مبنی بر افزایش مرگ‌ومیر یا بستری نسبت به سویه‌های پیشین وجود ندارد. البته در افراد دارای بیماری زمینه‌ای و بویژه سالمندان، ممکن است دستگاه تنفسی درگیر شود، اما این وضعیت در حال حاضر و در این زیر سویه تفاوت زیادی با سویه‌هایی که اندمیک یا معمول و بومی شده‌اند، ندارد.

مرادی ادامه داد: در کنار این علامت در این زیر سویه، همچنان علائم عمومی مشابه سرماخوردگی از جمله آبریزش بینی، سردرد و بدن‌درد نیز مشاهده می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم، کرونا اکنون در کشور ما به یک بیماری بومی تبدیل شده و شباهت زیادی به سرماخوردگی فصلی دارد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است افراد در طول سال یک یا چند بار مبتلا شوند.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات ژنتیکی خفیف در ویروس ممکن است موجب تفاوت‌های جزئی در بروز علائم شود، گفت: در این زیرسویه نیز تنها تفاوت عمده‌اش نسبت به سویه‌های در گردش، شدت بیشتر گلودرد است و سایر نشانه‌ها تغییر قابل‌توجهی نداشته‌اند.

مرادی خاطرنشان کرد: نباید به نگرانی بیش از حد معمول درباره گلودرد تیغی پرداخت و مردم صرفا باید نکات بهداشتی و مراقبتی در مورد آداب تنفسی را رعایت کنند؛ چرا که این زیرسویه تاکنون نشانه‌ای از شدت بالاتر بیماری نسبت به گذشته نشان نداده است.

مرادی با اشاره به روند افزایشی موارد بیماری‌های تنفسی در آنفلوانزا گفت: رصد آنفلوآنزا در کشور نشان می‌دهد که میزان ابتلا به آنفلوآنزا رو به افزایش است و افراد در معرض خطر باید بیشتر مراقب باشند. سالمندان و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، بهتر است اصول بهداشتی را با دقت رعایت کرده و تا حد امکان از حضور در تجمعات پرهیز کنند. در صورت ضرورت حضور، استفاده از ماسک و شست‌وشوی کامل دست و صورت توصیه می‌شود.

وی افزود: افرادی که علائم تنفسی دارند، تا زمان بهبود کامل از رفتن به محل کار خودداری کرده و در صورت خروج از منزل نیز حتما از ماسک استفاده کنند.

مرادی درباره نوع شایع آنفلوآنزا در کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین زیرسویه در گردش در کشور ما، H۳N۲ است.

او در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تزریق واکسن کرونا در برابر موارد اخیر گلودرد و علائم مشابه گفت: در خصوص این زیرسویه جدید که سابقه شناسایی آن کمتر از دو ماه است، بعید به‌نظر می‌رسد واکسن اختصاصی در دسترس باشد؛ بااین‌حال، همانند توصیه‌های سالانه درباره آنفلوآنزا، بسیاری از کشور‌ها به تزریق سالیانه واکسن کرونا توصیه می‌کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت افزود: در برخی کشور‌ها همچنان تزریق سالانه واکسن کووید برای افراد در معرض خطر توصیه می‌شود، اما استقبال از این موضوع در بسیاری نقاط جهان چندان زیاد نیست.

برچسب ها: بیماری های واگیر ، وزارت بهداشت ، آنفلوآنزا
خبرهای مرتبط
پیگیری مشکلات نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها + فیلم
معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:
تدوین دستورالعمل جدید حمایت از دانشجویان و دستیاران آسیب‌پذیر
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دولت میخواد بازنشسته ها و نون خورا کم بشن
۰
۰
پاسخ دادن
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
آخرین اخبار
پرونده ۱۰۰ کودکستان متخلف روی میز آموزش و پرورش
نشستن بیش از حد به کمر آسیب وارد می‌کند + فیلم
مضرات نوشیدن آب همراه با یخ + فیلم
نتایج یک مطالعه؛ ChatGPT به شدت متملق و چابلوس است
آغاز فرایند تسهیل صدور پروانه‌ها در سازمان غذا و دارو
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
آغاز اعزام دانشجویان به سرزمین وحی با بدرقه در فرودگاه امام خمینی (ره)
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
تحلیل روایت‌های معلمان دستمایه تولید دانش بومی شود
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
تأثیر شگفت انگیز دارو‌های کاهش وزن برای بیماران نارسایی کلیه
هر آنچه که باید درباره ویژگی چت گروهی ChatGPT بدانید
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
هوش مصنوعی، راه‌حل بنیادین اتلاف منابع و بحران‌های مالی دولت
افزایش تعداد دانشجویان دختر/ کاهش ۱۱ تا ۱۹ درصدی دانشجویان در سال جاری
فضانوردان چینی گرفتار در انتظار قایق نجات
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سم آلتمن: ChatGPT ردپای خود را کمرنگ می‌کند
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
راهکاری موثر برای مقابله با کم خونی + فیلم