باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بصیرت مسئولان در گفتار و رفتار خویش بیان کرد: ما دو مسئولیت اساسی در قبال مردم داریم؛ یکی تأمین آسایش مردم و دیگری تأمین آرامش آنهاست. البته ممکن است نتوانیم همه آنچه را مردم در حوزه معیشت و رفاه انتظار دارند، دقیقاً و در همان سطح فراهم کنیم؛ زیرا محدودیتهایی وجود دارد، اما نکته اینجاست که حتی اگر نتوانیم آنگونه که باید آسایش را تأمین کنیم، میتوانیم دستکم آرامش مردم را با برخی سخنان نسنجیده بر هم نزنیم.
برخی از سخنان فقط دل نگرانی مردم را بیشتر میکند
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از اظهار نظرها به آرامش روانی جامعه آسیب وارد میکند، اظهار کرد: گاهی ما نه تنها دردی از مردم دوا نمیکنیم، بلکه ممکن است به آرامش روانی جامعه آسیب بزنیم. مردم از این حرفها نه نانی به سفرهشان اضافه میشود و نه مشکلی از زندگیشان حل میشود؛ فقط دلنگرانیهایشان بیشتر میگردد.
کلمه «اتحاد مقدس» بار مسئولان در عرصه مدیریتی و اجرایی را بیشتر کرد
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر روی موضوع «امیدآفرینی» و «اتحاد مقدس»، اظهار کرد: کلمه «مقدس» یک کلمه پربار و پر معناست. بار سنگین آن نیز روی کسانی میآید که به عنوان کارگزار در عرصههای مدیریتی و اجرایی نقش آفرین هستند. ما باید سعی کنیم در فضای عمومی جامعه امید آفرینی داشته باشیم تا شاهد افزایش سرمایه اجتماعی مردم باشیم.
قبل از حرف زدن بیندیشیم
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این هدف را محقق کرد، افزود: حداقل این است که پیش از بیان هر سخن، از خود بپرسیم آیا این حرف من دردی از مردم دوا میکند؟ اگر این حرف من نه به سفره مردم چیزی اضافه میکند و نه آسایشی ایجاد میکند، پس نباید این حرف را بیان کنم. حتی این حرف میتواند آرامش روانی را از جامعه بگیرد، پس نباید گفته شود. اگر چنین بیندیشیم، قطعاً مدیریتشده، مسئولانهتر و مؤثرتر سخن خواهیم گفت.