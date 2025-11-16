بر اساس ادعاهای رسانه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، پلیس این رژیم فردی به نام شمعون ازرزر را به اتهامات مشخص نشده انتقال اطلاعات به ایران بازداشت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس ادعاهای رسانه‌های عبری زبان، پلیس رژیم صهیونیستی شمعون ازرزر، شهرکنشین ۲۷ ساله ساکن «کریات یام» را به اتهام مشخص نشده انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره ارتش و پایگاه‌های نیروی هوایی این رژیم به سازمان اطلاعات ایران بازداشت کرده است.

ادعا می شود او با همدستی همسر یا نامزد خود که در نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کرده، به اطلاعات محرمانه نظامی دسترسی یافته است.

بر پایه این گزارش‌ها، این فرد اطلاعات محرمانه را از طریق یک سرباز ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به دست آورده است. منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که تحقیقات گسترده‌ای برای روشن شدن ابعاد این پرونده، از جمله ماهیت دقیق اطلاعات و نحوه دسترسی متهم به آنها، در جریان است.

رسانه های عبری براساس گزارش های شاباک (سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) و پلیس مدعی شده اند ، ازرزر بیش از یک سال با عوامل اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و مأموریت‌های امنیتی متعددی را اجرا کرده است. وی تصاویر و مختصات موقعیت‌های حساس در سرزمین‌های اشغالی را انتقال داده و حتی پیشنهاد ارائه اطلاعات حیاتی از پایگاه‌های نظامی را به ایران داده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ازرزر در ازای این خدمات، پرداخت‌های مالی از طریق روش‌های دیجیتالی دریافت می‌کرد. در پی تکمیل تحقیقات، کیفرخواست رسمی علیه وی امروز به دادگاه ارائه شده است. این پرونده یکی از موارد جدی نفوذ اطلاعاتی است که توسط مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی افشا شده است.

منبع: جرازلم پست

برچسب ها: جاسوس اسرائیل ، ایران
ادعای ترامپ درباره درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها
نیویورک تایمز بررسی کرد:
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
