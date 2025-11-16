نظرسنجی کیودو نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نظرسنجی خبرگزاری کیودو که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که مردم ژاپن در مورد اینکه آیا ژاپن باید در صورت حمله چین به تایوان، از حق دفاع جمعی خود استفاده کند یا خیر، اختلاف نظر دارند.

این نظرسنجی نشان داد که ۴۸.۸٪ موافق و ۴۴.۲٪ مخالف هستند، در حالی که ۶۰.۴٪ از طرح نخست وزیر ژاپن، سانای تاکایچی برای افزایش هزینه‌های دفاعی کشور حمایت می‌کنند.

این نظرسنجی در زمانی انجام می‌شود که پس از اظهارات تاکایچی در رابطه با تایوان، اختلاف دیپلماتیک بین توکیو و پکن تشدید شده است. نخست وزیر ژاپن در ۷ نوامبر گفت که حمله چین به تایوان می‌تواند به یک «وضعیت تهدیدکننده بقا» تبدیل شود و منجر به واکنش نظامی بالقوه از سوی توکیو شود.

چین استفاده از زور در مورد مالکیت خود بر تایوان که تنها ۱۱۰ کیلومتر (۷۰ مایل) از خاک ژاپن فاصله دارد را رد نکرده است. تایوان حاکمیت پکن را رد می‌کند.

اظهارات تاکایچی واکنش‌های خشمگینانه پکن را برانگیخت و پکن نیز به شهروندان خود در مورد سفر به ژاپن هشدار داد.

تاکایچی در یک سخنرانی سیاسی در ماه گذشته متعهد شده است که در سال مالی جاری تا مارس، پیش از هدف اولیه مالی ۲۰۲۷، به هدف هزینه‌های دفاعی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) دست یابد.

کیودو گزارش داد که میزان محبوبیت کابینه تاکایچی ۶۹.۹ درصد بوده است که نسبت به نظرسنجی ماه قبل ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: چین و تایوان ، مالکیت چین بر دریای چین جنوبی
خبرهای مرتبط
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
آمریکا فروش ۳۳۰ میلیون دلاری قطعات جنگنده به تایوان را تأیید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
آخرین اخبار
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال ، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
ترامپ: این هفته از بی‌بی‌سی شکایت می‌کنیم
آنروا: غزه با «عذابی مضاعف» رو‌به‌رو است