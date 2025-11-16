باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نظرسنجی خبرگزاری کیودو که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که مردم ژاپن در مورد اینکه آیا ژاپن باید در صورت حمله چین به تایوان، از حق دفاع جمعی خود استفاده کند یا خیر، اختلاف نظر دارند.

این نظرسنجی نشان داد که ۴۸.۸٪ موافق و ۴۴.۲٪ مخالف هستند، در حالی که ۶۰.۴٪ از طرح نخست وزیر ژاپن، سانای تاکایچی برای افزایش هزینه‌های دفاعی کشور حمایت می‌کنند.

این نظرسنجی در زمانی انجام می‌شود که پس از اظهارات تاکایچی در رابطه با تایوان، اختلاف دیپلماتیک بین توکیو و پکن تشدید شده است. نخست وزیر ژاپن در ۷ نوامبر گفت که حمله چین به تایوان می‌تواند به یک «وضعیت تهدیدکننده بقا» تبدیل شود و منجر به واکنش نظامی بالقوه از سوی توکیو شود.

چین استفاده از زور در مورد مالکیت خود بر تایوان که تنها ۱۱۰ کیلومتر (۷۰ مایل) از خاک ژاپن فاصله دارد را رد نکرده است. تایوان حاکمیت پکن را رد می‌کند.

اظهارات تاکایچی واکنش‌های خشمگینانه پکن را برانگیخت و پکن نیز به شهروندان خود در مورد سفر به ژاپن هشدار داد.

تاکایچی در یک سخنرانی سیاسی در ماه گذشته متعهد شده است که در سال مالی جاری تا مارس، پیش از هدف اولیه مالی ۲۰۲۷، به هدف هزینه‌های دفاعی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) دست یابد.

کیودو گزارش داد که میزان محبوبیت کابینه تاکایچی ۶۹.۹ درصد بوده است که نسبت به نظرسنجی ماه قبل ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

منبع: رویترز