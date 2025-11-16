سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال ابراز امیدواری کرد این تیم مقابل هوادارانش جشن صعود به جام جهانی را برپاکند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی پرتغال پنجشنبه شب در مرحله مقدماتی جام جهانی در دوبلین با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب جمهوری ایرلند شد. هر دو گل این دیدار را تروی پاروت مهاجم سابق تاتنهام به ثمر رساند، اما این شکست تحت‌الشعاع اخراج کریستیانو رونالدو قرار گرفت. ستاره ۴۰ ساله النصر در نیمه دوم، پس از ضربه آرنج به دارا اوشی مدافع ایرلند، از زمین اخراج و به سوژه اصلی رسانه‌ها تبدیل شد.

حالا پرتغال در غیاب رونالدوی محروم باید امشب (یکشنبه ۲۵ آبان) در خانه به مصاف ارمنستان برود و تلاش می‌کند مقابل هواداران خودی جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.

روبرتو مارتینس سرمربی پرتغال در نشست خبری قبل از دیدار با ارمنستان گفت: در خانه و مقابل هوادارانمان بازی می‌کنیم. احترام زیادی برای حریف خود قائلیم، اما می‌خواهیم سطح خود را نشان دهیم و به جام جهانی راه پیدا کنیم. ارمنستان بازیکنان باهوش و خلاقی دارد. آنها یک خط دفاعی پنج نفره مستحکم دارند و گل زدن برابر این تیم دشوار است. آنها مقابل ایرلند خوب بازی کردند که نشان دهنده کار خوب مربی این تیم است. انتظار بازی سختی داریم و تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاوریم.

در صورت تشخیص رفتار خشونت‌آمیز توسط فیفا، رونالدو ممکن است اولین بازی‌های پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ (به شرط صعود مستقیم) را از دست بدهد.