تفاهم نامه همکاری بین صدا و سیمای خلیج فارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل صدا و سیمای خلیج فارس گفت: این تفاهم نامه در راستای سند تحول رسانه ملی و افزایش رسانه‌ای کردن فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه‌های مختلف به عنوان یکی از مجموعه‌های نخبگانی کشور امضا شد.

محسن رئیسی افزود: پیشرفت‌های استان در حوزه علمی یکی از محور‌های رویداد ایران جان است و یکی از شاخص‌های این حوزه، دانشگاه آزاد اسلامی است.

 محمدحسین رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس نیز گفت: این تفاهم نامه در بخش‌های مختلف علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری، اطلاع رسانی و توسعه رشته‌های متناسب با نیاز استان بویژه حوزه هنر و صدا و سیما است.

