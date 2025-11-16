شبکه تهران پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» را از ۲۴ آبان‌ماه آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سریال سیاسی-اجتماعی که پخش فصل اول آن از ۱۷ آبان‌ماه آغاز شده بود، به کارگردانی «فرد گارب» و «ژان مارک برتلو» تولید شده و به بررسی فساد سیاسی و پشت‌پرده‌های قدرت در فرانسه می‌پردازد.

در فصل جدید، داستان با پیچیدگی‌های بیشتری پیش می‌رود و ابعاد تازه‌ای از جنگ قدرت و تلاش برای کنترل افکار عمومی روشن می‌شود. در این فصل نیز بازیگران شاخصی چون «برونو وولکوویچ»، «گرگوری فیتوسی» و «فیلیپ مانیان» ایفای نقش می‌کنند.

گفتنی است این مجموعه، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ روز بعد  بازپخش می‌شود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
کارگردان سریال: تلاش کردیم «دشتستان» باورپذیر باشد
وقتی نسل Z هم پای چاه می‌نشیند
آغاز مجدد پخش آثار متناسب‌سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان از شبکه نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
آخرین اخبار
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
پوستر چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد
کتابخانه، کتاب و کتابدار، سه ضلع اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی است
مروری بر اقدامات ماندگار شهید آوینی در سال ۵۸ + فیلم
سال دوم فعالیت دولت سال نتیجه‌هاست/ دوران کاغذبازی تمام شده است
کارگردان سریال: تلاش کردیم «دشتستان» باورپذیر باشد
از تأسیس کمیته امداد لبنان تا شبکه المنار؛ گوشه‌ای از خدمات سیدعیسی طباطبایی
اعلام مجموعه مستند‌های بخش مسابقه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند
آغاز پخش فصل سوم «رخ مادر» از امشب
«قصه‌های ناخوانده»؛ بازآفرینی قصه‌گویی ایرانی برای کودک امروز