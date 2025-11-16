باشگاه خبرنگاران جوان - این سریال سیاسی-اجتماعی که پخش فصل اول آن از ۱۷ آبانماه آغاز شده بود، به کارگردانی «فرد گارب» و «ژان مارک برتلو» تولید شده و به بررسی فساد سیاسی و پشتپردههای قدرت در فرانسه میپردازد.
در فصل جدید، داستان با پیچیدگیهای بیشتری پیش میرود و ابعاد تازهای از جنگ قدرت و تلاش برای کنترل افکار عمومی روشن میشود. در این فصل نیز بازیگران شاخصی چون «برونو وولکوویچ»، «گرگوری فیتوسی» و «فیلیپ مانیان» ایفای نقش میکنند.
گفتنی است این مجموعه، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ روز بعد بازپخش میشود.