باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس بینالمللی با اشاره به مذاکره ایران با آمریکا، اظهار کرد: ما در حال مذاکره بودیم که تجاوز به ایران انجام شد. البته دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این امر اتفاق افتاد، اما ایران برای حل اختلافی که از اول داشتیم به دنبال مذاکره رفت.
وی ادامه داد: آمریکا در مذاکرات جدی نبود. ما نمیتوانستیم پیشبینی کنیم که این مذاکره قرار نیست به سرانجام برسد، ما حرفهای عمل میکردیم. اتفاقی که افتاد تنها توسل به زور ساده نبود بلکه آنان به قوانین بینالمللی خیانت کردند. آنان سعی کردند با عنوان دفاع مشروع توجیه کنند که غیرموجه بود.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه استفاده از زور غیرقانونی است، گفت: حمله به ایران یکی از پروندههای توسل به زور است. ما داشتیم مذاکره میکردیم و این دلیلی است که تهاجم، خیانت به دیپلماسی بود. همچنین به جوامع بینالمللی ضرر زد، زیرا نمیتوان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست.
بقایی بیان کرد: این خیانت به دیپلماسی لفظی نیست. این یک نقض آشکار قوانین و مقررات بوده که بر کل جوامع بشری تأثیر میگذارد. ممکن است این الگو شود و کشورهای دیگر را مورد حمله قرار دهند. اکنون نیز الجزایر و حوزه کارائیب در حال تهدید هستند.
منبع: مهر