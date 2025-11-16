معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از کاهش ۴ درصدی سوانح رانندگی استان در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -ظفر محمدی در هفتادوسومین جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی با اولویت بررسی نقاط حادثه خیز و راهکارهای رفع آنها در تبریز با بیان اینکه باید از وقوع سوانح و تصادفات رانندگی پیشگیری کنیم و در راستای کاهش آن اقدامات مهمی انجام دهیم به ویژه در زمینه ایمن سازی راهها اقدام کنیم گفت: رانندگی در جامعه ما نیازمند فرهنگ سازی است و صداوسیما و رسانهها میتوانند در این زمینه بهتر عمل کنند.
وی با بیان اینکه باید از مدارس موضوع آموزش و فرهنگ سازی در خصوص رانندگی ایمن آغاز شود تصریح کرد: بیشترین سوانح ما به علت عدم توجه به فرهنگ صحیح رانندگی است از طرفی نصب دوربینهای ثبت سرعت غیرمجاز میتواند در پیشگیری از رانندگی ناایمن بسیار موثر عمل کند.
ظفر محمدی با تاکید اینکه در بخش اقدامات زیرساختی راه و شهرسازی و راهداری وظیفه دارند به صورت مدون تمامی پروژههایی را که نیازمند ایمن سازی و تکمیل هستند پیگیری کنند گفت: در بخش کارهای زود بازده تمامی دستگاهها موظفند به رسالتهای خود به ویژه در فصل سرما توجه ویژه داشته باشند.
گفتنی است در این جلسه مصوب شد تا تعیین تکیلف ۵ کیلومتر از انتهای آزادراه سهند - تبریز، ایجاد و احداث ساختمان پاسگاه سرچم - میاندوآب ، ایجاد و احداث ساختمان پاسگاه خواجه - ورزقان و ایمن سازی دوربرگردانهای محور اهر- تبریز توسط سازمان راه و شهرسازی و آمادگی دستگاهها و سازمانها برای اجرای طرح زمستانی صورت گیرد.