باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در کارگروه اشتغال شهرستان اردبیل گفت:برای رونق تولید واشتغال در شهرستان اردبیل تسهیلات ویژه ازمحل سفر رئیس جمهور، تبصره ۱۵، تبصره ۱۸ وسایر منابع به متقاضیان واجد شرایط ارائه میشود.
او بیان کرد: این تسهیلات باهماهنگی فرمانداری و دستگاههای مربوطه درشهرستان با بررسیهای انجام شده ارائه میشود تاخروجی این تسهیلات رونق اشتغال، اقتصاد وتولید در منطقه باشد.
فرماندار اردبیل ایجاد اشتغال پایدار را درشهرستان اولویت اساسی عنوان کرد وگفت:در این زمینه علاوه بر ارائه تسهیلات از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوص هم استفاده میشود.
قلندری تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید در عملکرد وفعالیت خود هماهنگی وتعامل بایکدیگر داشته باشند و نسبت به اطلاع رسانی عملکرد وفعالیتهای تاثیر گذار خود اقدام کنند.
او بر شناسایی واولویت بندی طرحها درشهرستان تاکید کرد وگفت:تا نسبت به این اولویت بندی اقدامات لازم وحمایتی صورت گیرد وبرنامههای کارگروه اشتغال هم بامحوریت ظرفیتهای بومی تدوین واجرایی شود.
منبع: فرمانداری