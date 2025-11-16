باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عابدی‌مقدم با اشاره به افزایش چشمگیر حضور پرندگان مهاجر در تالاب مُرّه از ابتدای فصل پاییز، گفت: گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت در این زیستگاه ارزشمند با هدف پیشگیری و برخورد قاطع با تخلفات شکار و صید تشدید شده‌است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم افزود: در جریان گشت روز گذشته محیط‌بانان، ۲ شکارچی متخلف شناسایی و دستگیر شدند که سه قطعه اردک سرسبز را شکار کرده بودند. همچنین ۲ قبضه سلاح ساچمه‌زنی، تعدادی فشنگ، دوربین شکاری و سایر ادوات مرتبط با شکار از این افراد کشف و ضبط شد.

عابدی‌مقدم همچنین از جلوگیری از شروع به شکار توسط ۲ شکارچی دیگر در این تالاب خبر داد و تأکید کرد: هرگونه اقدام به شکار و صید در زیستگاه‌های طبیعی استان با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم از شهروندان خواست تخلفات مرتبط با صید و شکار، و نیز نگهداری یا خرید و فروش جانوران وحشی را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ و همچنین ۳۲۶۰۲۹۸۱ به محیط‌زیست استان گزارش دهند.

تالاب مره قم از مهمترین آبگیر‌های موجود در فلات مرکزی ایران است که نقش مهمی در پشتیبانی از حیات مسیر تاریخی مهاجرت پرندگان جهان از سیبری تا نیل و برعکس ایفا می‌کند.

این تالاب بیش از ۱۰ هزار هکتار وسعت داشته و در کیلومتر ۵۰ جاده قم ـ گرمسار، در ۲ ضلع شرقی و غربی این جاده پرتردد قرار گرفته‌است و در هنگام پرآبی درخشش فوق العاده‌ای در دل کویر دارد.

تالاب‌های قم با وسعت حدود ۱۰۰ هزار هکتار، حدود ۱۰ درصد از وسعت جغرافیایی استان را تشکیل داده و بر همین اساس، قم یکی از تالابی‌ترین استان‌های کشور و دارای ظرفیت‌های عظیم زیست محیطی است که همه ساله میزبان دسته‌های بزرگ پرندگان مهاجر است تا اثبات کند که زیبایی قم تنها در کویر خلاصه نمی‌شود.

منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم