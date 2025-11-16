باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمدرضا صفا در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور رییس اتاق ایران، استاندار هرمزگان و اعضای هیات نمایندگان، ضمن قدردانی از همراهی مسئولان، گفت: تشکیل قرارگاه ویژه بررسی و پیگیری خسارات فعالان اقتصادی آسیبدیده تاکنون منجر به برگزاری ۱۲ جلسه و تصویب ۶۷ مصوبه اجرایی شده است.
وی افزود: این مصوبات شامل پرداخت دیه جانباختگان، هزینه درمان آسیبدیدگان، تعیین خسارت کالاها، ارائه تسهیلات بانکی و مالیاتی و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی بوده است.
صفا همچنین خاطرنشان کرد که نشستهای مشترک استانداری، دادگستری و اتاق بازرگانی موجب تسریع در برآورد خسارات، شناسایی منابع مالی، رفع موانع حقوقی و جبران خسارات انسانی و مالی شده و تاکنون ۱,۴۴۸ پرونده خسارت کالا بررسی و بدهیهای فعالان اقتصادی آسیبدیده تعلیق شده است.
وی در مورد حمایتهای بانکی گفت: فعالان اقتصادی آسیبدیده مهلت ۶ ماهه برای ایفای تعهدات خود دریافت کردهاند و بانک مرکزی تعهدات ارزی ثبت سفارشهای خسارتدیدگان را تا پایان سال جاری تعلیق کرده است.
رییس اتاق بازرگانی هرمزگان درباره پویش «اتاق همدلی» نیز افزود: کمکهای مالی اتاقهای سراسر کشور به حساب معین و در چارچوب تعیین شده برای جبران خسارات انسانی و مالی استفاده شد و مجموعاً ۲۵۷ میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافت.
منبع:اتاق بازرگانی هرمزگان