کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز بازار دو نیمه متفاوت داشت نیمه اول بازار در وضعیت متعادل و نیمه دوم با افزایش تقاضا همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد خبری‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز بازار دو نیمه متفاوت داشت نیمه اول بازار در وضعیت متعادل و نیمه دوم با افزایش تقاضا همراه بود که این افزایش تقاضا پس از انتشار اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی رخ داد. اخبار از حوزه بورس کالا و بورس انرژی، از جمله رکوردشکنی قیمت برخی محصولات در بورس کالا، به بهبود وضعیت بازار کمک کرد. 

او ادامه داد: همچنین، مصاحبه امروز عراقچی به نوعی فضای سیاسی و ریسک‌ها را تلطیف کرد. بازار پس از افت‌هایی که در یکی دو هفته اخیر تجربه کرده بود، به نقاط خوبی برای خرید رسید و در نیمه دوم، شاهد رشد مثبت و پایان بازار با صف‌های خرید بودیم. ارزش معاملات به حدود ۸۹۷۰ میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی به بازار نیز حدود ۵۹۰ میلیارد تومان بود. 

خبری‌زاده پیش‌بینی کرد: با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی، بازار به نقاط حمایتی رسیده است و انتظار می‌رود که در روز‌های آینده دوباره به سمت سقف‌های قبلی خود برگردد. اما برای رسیدن به این اهداف، نیاز به اخبار مثبت و ملموس‌تر داریم. در غیر این صورت، رشد شتابان بازار دشوار خواهد بود. 

او در خصوص دامنه نوسان و محدودیت‌های آن گفت: به طور کلی، هر گونه محدودیتی برای بازار‌هایی که مدعی آزاد بودن هستند، مناسب نیست. اما با توجه به بحران‌های مختلفی که بازار ما در چهار تا پنج سال اخیر پشت سر گذاشته، هنوز شرایط نرمالی نداریم. پول جدیدی از بیرون به بازار نیامده و سرمایه‌گذاران حقیقی نیز به اندازه کافی وارد بازار نشده‌اند. 

خبری‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر، پولی که در بازار وجود دارد، عمدتاً از صندوق‌های حمایتی و اهالی بازار است. بنابراین، باز کردن دامنه نوسان در این شرایط ممکن است مناسب نباشد و بهتر است تا زمانی که به ثبات اقتصادی و سیاسی برسیم، این اقدام به تأخیر بیفتد. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، دامنه نوسان
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ارزش معاملات؛ ۶۰ درصد بازار سهام سبز پوش بود
در تحلیل تکنیکال هفتگی بررسی شد؛
روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود+ عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در بخش کشاورزی وجود دارد
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
آخرین اخبار
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه
روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود+ عکس
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
تداوم تعمیرات نیروگاهی با دانش متخصصان داخلی
۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در بخش کشاورزی وجود دارد
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
انتقال آب خلیج فارس به تهران نه ضرورت دارد و نه مقرون به صرفه است
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
تأمین بیش از ۳۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات توسط بانک مرکزی