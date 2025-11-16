کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز بازار دو نیمه متفاوت داشت نیمه اول بازار در وضعیت متعادل و نیمه دوم با افزایش تقاضا همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد خبریزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز بازار دو نیمه متفاوت داشت نیمه اول بازار در وضعیت متعادل و نیمه دوم با افزایش تقاضا همراه بود که این افزایش تقاضا پس از انتشار اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی رخ داد. اخبار از حوزه بورس کالا و بورس انرژی، از جمله رکوردشکنی قیمت برخی محصولات در بورس کالا، به بهبود وضعیت بازار کمک کرد.
او ادامه داد: همچنین، مصاحبه امروز عراقچی به نوعی فضای سیاسی و ریسکها را تلطیف کرد. بازار پس از افتهایی که در یکی دو هفته اخیر تجربه کرده بود، به نقاط خوبی برای خرید رسید و در نیمه دوم، شاهد رشد مثبت و پایان بازار با صفهای خرید بودیم. ارزش معاملات به حدود ۸۹۷۰ میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی به بازار نیز حدود ۵۹۰ میلیارد تومان بود.
خبریزاده پیشبینی کرد: با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی، بازار به نقاط حمایتی رسیده است و انتظار میرود که در روزهای آینده دوباره به سمت سقفهای قبلی خود برگردد. اما برای رسیدن به این اهداف، نیاز به اخبار مثبت و ملموستر داریم. در غیر این صورت، رشد شتابان بازار دشوار خواهد بود.
او در خصوص دامنه نوسان و محدودیتهای آن گفت: به طور کلی، هر گونه محدودیتی برای بازارهایی که مدعی آزاد بودن هستند، مناسب نیست. اما با توجه به بحرانهای مختلفی که بازار ما در چهار تا پنج سال اخیر پشت سر گذاشته، هنوز شرایط نرمالی نداریم. پول جدیدی از بیرون به بازار نیامده و سرمایهگذاران حقیقی نیز به اندازه کافی وارد بازار نشدهاند.
خبریزاده تأکید کرد: در حال حاضر، پولی که در بازار وجود دارد، عمدتاً از صندوقهای حمایتی و اهالی بازار است. بنابراین، باز کردن دامنه نوسان در این شرایط ممکن است مناسب نباشد و بهتر است تا زمانی که به ثبات اقتصادی و سیاسی برسیم، این اقدام به تأخیر بیفتد.