یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد توافق‌های حاصل شده در دیدار قبلی پوتین و ترامپ در آلاسکا همچنان معتبر بوده و مبنای مذاکرات جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، روز یکشنبه اعلام کرد که اگرچه اجلاس بوداپست بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و همتای روس وی، ولادیمیر پوتین، برای «مدتی» به تعویق افتاده است، اما توافق‌های حاصل شده در طول دیدار قبلی آنان در آلاسکا همچنان معتبر بوده و مبنای مذاکرات جاری را فراهم می‌کنند.

اوشاکوف به روزنامه نگار شبکه روسیا ۱ گفت: «ما بر اساس تفاهم‌های حاصل شده در انکوریج، در حال بحث در مورد یک توافق اوکراینی هستیم. ما معتقدیم این یک مسیر واقعاً خوب برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز است.» وی خاطرنشان کرد که اوکراین و «بسیاری از اروپایی‌ها» این توافق‌ها را دوست ندارند.

این مقام کرملین همچنین اظهار داشت که اگر دو رئیس‌جمهور به یک توافق اساسی برای ملاقات برسند، بسیاری از مشکلات فنی مربوط به سازماندهی چنین دیداری «به حاشیه می‌روند».

منبع: ریانووستی

