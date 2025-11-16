علامه جعفری، فیلسوف شرق + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0627\u0631\u062a\u062d\u0627\u0644 \u0639\u0644\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0633\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 _ \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\u0639\u0644\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0631\u0628\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u0648\u0631\u062f.\n\u00a0\n