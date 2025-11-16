باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

علامه جعفری، فیلسوف شرق + فیلم

ویراست جدید کتاب ارتباط انسان – جهان علامه جعفری در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالگرد ارتحال علامه جعفری ویراست جدید کتاب ایشان به عنوان ارتباط انسان _ جهان رونمایی شد.
علامه جعفری در حیات پربارش ده‌ها کتاب به رشته تحریر در آورد.

 

مطالب مرتبط
علامه جعفری، فیلسوف شرق + فیلم
young journalists club

وقتی راننده سمند با تخلفی عجیب شکار پخش زنده تلویزیون می‌شود!

علامه جعفری، فیلسوف شرق + فیلم
young journalists club

به چالش کشیدن فیلسوفان جهان توسط علامه مشهور ایرانی + فیلم

علامه جعفری، فیلسوف شرق + فیلم
young journalists club

خاطره بامزه علامه جعفری از یک مرد نیکوکار مغرور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۷۵۱۸

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۵۷

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۶۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۹۷۷

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۲۸

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.