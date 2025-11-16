شهردار قم از عضویت رسمی این شهر در مجمع شهر‌های تاریخی ایران خبر داد و گفت: با این عضویت، فصل تازه‌ای در برنامه‌های مدیریت شهری برای حفاظت و احیای بافت تاریخی قم آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز عظیمی گفت: در دومین اجلاس مجمع شهر‌های تاریخی ایران در یزد، قم به همراه ۲۰ شهر دیگر با رأی قاطع اعضا به عضویت اصلی این مجمع درآمد. از میان ۵۹ شهر متقاضی، ۲۱ شهر واجد شرایط پس از بررسی‌های کارشناسی پذیرفته شدند.

شهردار قم با اشاره به پیشینه تاریخی قم افزود: وجود محله‌های اصیل، بافت پیرامون حرم مطهر و آثار متعدد ثبتی، این شهر را در زمره شهر‌های دارای هویت تاریخی برجسته قرار می‌دهد.

شهردار قم تأکید کرد: عضویت در این مجمع فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، تدوین استاندارد‌های حفاظت شهری و تقویت برنامه‌های احیا و معرفی هویت تاریخی قم است و می‌تواند به توسعه پایدار شهر کمک کند.

منبع:روابط عمومی شهرداری قم

برچسب ها: شهردار قم ، شهرهای تاریخی
