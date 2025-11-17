باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌‎وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند برای اقتصاد کشورمان مفید باشد؟، گفت: در شرایط فعلی به هیچ‌وجه؛ راجع‌به ارز همیشه همین‌طور بوده؛ یک نسخه تکراری می‌آورند ومی‌گویند اگر مثلا ازً ۴۲۰۰ روی ۲۸۵۰۰ برویم، همه مشکلات حل می‌شود و الان همین توجیه را می‌کنند و می‌گویند از ۲۸۵۰۰ تومان برویم روی ۷۰ هزار تومان یا ۹۰ هزار تومان که این راهکار نیست.

نماینده مردم نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس بیان کرد: ما مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم، اما اینکه بیایند بنشینند و راهکاری پیدا شود که این میزان سوءاستفاده‌ای که از ارز ترجیحی توسط دلال‌ها صورت می‌گیرد رفع شود، کاملاً شدنی است و یکی از انتظارات مجلس و انتظارات مردم است که این اتفاق بیفتد.

این نماینده مجلس درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: گزارشی را وزارت نفت ارائه می‌داد، اما به‌شدت پرهیز می‌کرد از اینکه بگوید چه کاری می‌خواهد انجام دهد و بیشتر جنبه زمینه‌سازی داشت، اما قطعاً با توجه به آمادگی‌هایی که وجود دارد و با توجه به مجموعه مباحثی که در حال صورت گرفتن است، بعید است کاری اتفاق بیفتد بدون اینکه به مردم گفته شود یا بدون اینکه زمینه‌سازی شود و ما قطعاً نمی‌گذاریم دولت چنین کاری را انجام دهد.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: این بحث الان مطرح است که مثلاً برای بنزین سوپر اجازه دهند بخش خصوصی وارد کند و خودش عرضه کند، اما در سهمیه‌هایی که مردم دارند، چه سهمیه ۱۵۰۰، چه سه هزار تومانی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس گفت: یک بحثی که در حال مطرح شدن است درباره آن میزانی است که با کارت‌های جایگاه سوخت زده می‌شود که برای آن هیچ تصمیمی گرفته نشده، اما گزارش‌هایی را دارند ارائه می‌دهند که مثلاً با آن میزان بنزینی که توزیع می‌شود، چه کار کنند.

نماینده مردم نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس تصریح کرد: هم وزارت نفت و هم پالایشگاه کوتاهی انجام می‌دهند که من فقط یک پالایشگاه را بررسی کردم؛ پالایشگاه اصفهان در شش ماه اول امسال، ۲۰۰ هزار تن گاز مایع یعنی همان LPG را در هوا سوزانده یعنی مثل گاز فلری که می‌گویند نمی‌توانیم کنترلش کنیم و می‌سوزد؛ ۲۰۰ هزار تن را فقط یک پالایشگاه سوزانده و وقتی می‌گوییم چرا این کار را کردی؟، می‌گویند ما می‌خواستیم بنزین تولید کنیم، لاجرم این میزان گاز را سوزاندیم لذا باید دولت بیاید توضیح دهد که چرا چنین چیزی اتفاق افتاده و در بقیه پالایشگاه‌ها هم اوضاع همین‌طور است.