باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در اندونزی آغاز شد و تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران امروز یکشنبه ۲۵ آبان در اولین دیدار به مصاف تیم مالزی رفت که این دیدار با نتیجه ۶ بر یک با برتری تیم ایران پایان یافت.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در دومین دیدار فردا دوشنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران به مصاف کره‌جنوبی می‌رود.

تیم‌ملی فوتبال هفت نفره با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم آبادی، علیرضا احمدی مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال، امین رضایی و با مربیگری جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی در این مسابقات حضور دارد.