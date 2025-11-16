اوکراین ادعا کرد پالایشگاه نفت در منطقه سامارای روسیه را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های اوکراینی روز یکشنبه ادعا کردند که پالایشگاه نفت نووکوبیشفسک در منطقه سامارای روسیه را هدف قرار داده‌اند.

ستاد کل نیرو‌های اوکراین گفت که انفجار‌ها و آتش‌سوزی در محل حمله ثبت شده، اما هنوز در حال ارزیابی میزان خسارت است.

تاکنون وزارت دفاع روسیه درباره این حمله واکنشی نشان نداده است.

نیروی هوایی اوکراین نیز روز یکشنبه گزارش داد که نیرو‌های روسی در طول شب ۱۷۷ حمله هوایی با استفاده از ۱۷۶ پهپاد از جهات مختلف و یک موشک بالیستیک اسکندر-ام از منطقه روستوف انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش، دفاع هوایی اوکراین ۱۳۹ پهپاد را در شمال، جنوب و شرق این کشور سرنگون یا خنثی کرده است. با این حال، ۳۷ پهپاد به اهداف خود در ۱۴ منطقه مختلف اوکراین برخورد کرده‌اند.

این تبادل حملات در حالی صورت می‌گیرد که درگیری بین دو کشور ادامه دارد و اوکراین در ماه‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را افزایش داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پالایشگاه نفت ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال ، قرمز برای ویرانی
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
آخرین اخبار
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال ، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور