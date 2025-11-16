اوکراین ادعا کرد پالایشگاه نفت در منطقه سامارای روسیه را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروهای اوکراینی روز یکشنبه ادعا کردند که پالایشگاه نفت نووکوبیشفسک در منطقه سامارای روسیه را هدف قرار دادهاند.
ستاد کل نیروهای اوکراین گفت که انفجارها و آتشسوزی در محل حمله ثبت شده، اما هنوز در حال ارزیابی میزان خسارت است.
تاکنون وزارت دفاع روسیه درباره این حمله واکنشی نشان نداده است.
نیروی هوایی اوکراین نیز روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای روسی در طول شب ۱۷۷ حمله هوایی با استفاده از ۱۷۶ پهپاد از جهات مختلف و یک موشک بالیستیک اسکندر-ام از منطقه روستوف انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، دفاع هوایی اوکراین ۱۳۹ پهپاد را در شمال، جنوب و شرق این کشور سرنگون یا خنثی کرده است. با این حال، ۳۷ پهپاد به اهداف خود در ۱۴ منطقه مختلف اوکراین برخورد کردهاند.
این تبادل حملات در حالی صورت میگیرد که درگیری بین دو کشور ادامه دارد و اوکراین در ماههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را افزایش داده است.
منبع: رویترز