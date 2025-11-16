باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - سید ابرادات مصلایی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان در بازدید از کارخانجات روغن‌کشی شرکت‌های قزل‌دشت طارم، تات سبز و خوشه‌های ناب طارم گفت: مجموع ظرفیت تولید محصولات فرآوری‌شده زیتون در واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی استان به ۲۷ هزار و ۷۱۹ تن در سال رسیده و این واحد‌ها توان جذب و فرآوری ۶۵ هزار و ۳۳۰ تن زیتون را به صورت سالانه دارند.

وی افزود: تاکنون ۹ فقره مجوز با ظرفیت ۶ هزار و ۱۰۴ تن در سال در زمینه تولید روغن خام، ۲۰ فقره مجوز با ظرفیت ۶ هزار و ۶۸۰ تن در سال برای فرآوری و بسته‌بندی زیتون، و همچنین یک فقره مجوز با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال برای فرآوری تفاله زیتون و تولید کود گیاهی صادر شده است.