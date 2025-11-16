بنابر اعلام رسانه صهیونیستی، نخست وزیر این رژیم آشکارا اعلام کرده که با ادامه طرح آتش ‌بس غزه مخالف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در تحلیلی که در روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر شده، آمده است که نتانیاهو «آشکارا اعلام می‌کند» که با انتقال به مرحله دوم آتش‌بس غزه مخالف است.

این در حالی است که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در مورد تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد غزه رأی‌گیری کند که می‌تواند طرح ترامپ برای غزه را تأیید کند.

در تحلیل هاآرتص آمده است که شرکای عرب ایالات متحده، نتانیاهو را «بزرگترین مانع برای تلاش‌های ترامپ برای پیشبرد طرح‌های غزه» و «کسی که اجازه هیچ پیشرفتی به سوی تشکیل کشور فلسطین را نمی‌دهد» می‌دانند.

یک مقام دفاعی هفته گذشته به هاآرتص گفت که رهبران ارشد سیاسی همچنان بر بسته نگه داشتن گذرگاه رفح اصرار دارند، اگرچه قرار بود بازگشایی این نقطه مرزی - تنها نقطه‌ای که به طور کامل تحت کنترل اسرائیل نیست - بخشی از مرحله اولیه توافق باشد.

به گزارش هاآرتص، وعده‌هایی که ظاهراً از سوی ایالات متحده به حماس داده شده و گفته می‌شود به بازگرداندن جسد سرباز اسرائیلی، هادار گلدین، مرتبط بوده، منجر به هیچ پیشرفتی در حل وضعیت نظامیان حماس که در شرق خط زرد گیر افتاده‌اند، نشده است.

منبع: الجزیره