باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ناصر رزاق‌منش، عضو هیئت‌مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی، بر ضرورت یادآوری مستمر ابعاد فاجعه‌بار حوادث ترافیکی در کشور تأکید کرد و گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری باید هشدار دهیم که سرمایه‌های انسانی این کشور بی‌صدا و بی‌خبر در جاده‌ها از دست می‌روند و خانواده‌ها از هم فرومی‌پاشند

رزاق‌منش با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور اظهار داشت:«جناب آقای رئیس‌جمهور، شما علاوه بر مسئولیت قوه مجریه و ریاست شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، به‌واسطه تجربه تلخ شخصی از دست دادن همسر و فرزند در حوادث جاده‌ای، بیش از هرکس درک عمیقی از رنج هزاران خانواده داغدار دارید. قرار بود سفرهای سیاحتی و زیارتی برای مردم امن، آرام و سرشار از امید باشد، نه یادآور ازدست‌رفتن جوانان ۲۰ تا ۴۰ ساله‌ای که نیروی کار و سرمایه اجتماعی کشورند.»

او با اشاره به هزینه‌های سنگین اقتصادی ناشی از سوانح جاده‌ای افزود: «انتظار این بود که ایمنی حمل‌ونقل موجب رونق اقتصاد شود، نه اینکه سالانه ۸ تا ۹ درصد از تولید ناخالص ملی بر اثر حوادث رانندگی از بین برود و مانعی جدی در مسیر توسعه کشور ایجاد کند.»

عضو هیئت‌مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با ابراز نگرانی از رشد تلفات گفت: «تنها در شش ماهه نخست امسال، ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر جان باخته و ۲۰۲ هزار و ۱۴۵ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم شده‌اند؛ آماری که به ترتیب ۳/۳ و ۲/۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. این ارقام فاجعه‌ای است که باید آن را "جنگ خاموش" نامید.»

وی افزود:«این در حالی است که بر اساس برنامه‌های مصوب در دهه اقدام ایمنی راه‌ها (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹) و همچنین برنامه هفتم توسعه، کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات تکلیف قانونی دستگاه‌ها بود. آیا تاکنون از مسئولان پاسخ خواسته شده است؟ آیا کسی پاسخگو بوده است؟»

رزاق‌منش با تأکید بر اینکه روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی باید نقطه‌عطفی در رویکرد ایمنی کشور باشد، اظهار کرد:«انتظار می‌رود با عزم ملی، برنامه‌ای نو، اقدامی مؤثر و تصمیماتی فوری برای نجات جان هموطنان اتخاذ شود.»

راهکارهای پیشنهادی سازمان مردم‌نهاد

او با بیان اینکه «پیشگیری از سوانح رانندگی کاملاً دست‌یافتنی است» مجموعه‌ای از اقدامات ضروری را برشمرد: بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند،نظارتی، قاطعیت در اجرای قوانین و مقررات، توجه ویژه به زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی راه‌ها، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی بر اساس استانداردهای جهانی،تقویت امدادرسانی و تجهیزات نجات، ترویج فرهنگ ترافیک و مسئولیت اجتماعی، استفاده از ظرفیت سمن‌ها، بخش خصوصی، رسانه‌ها و مشارکت مردمی

رزاق‌منش در پایان اظهار امیدواری کرد:«با همت ملی و مشارکت همه نهادها و شهروندان، روزی برسد که سفرها در کشور بدون حادثه و همراه با آرامش و ایمنی باشد.»